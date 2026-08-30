РФ запускает по Украине реактивные дроны с конвейера. "Флэш" назвал количество за месяц

Фото: Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера (wikipedia.org)

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия запускает по Украине тысячи реактивных Шахедов практически сразу после изготовления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, в июле Украину атаковали около 1500 реактивных "Шахедов", в этом месяце - уже более 2500. "Реактивные "Шахеды" запускаются по Украине практически прямо с завода", - отметил советник президента. Фото: t.me/serhii_flash