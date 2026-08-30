РФ запускает по Украине реактивные дроны с конвейера. "Флэш" назвал количество за месяц
Россия запускает по Украине тысячи реактивных Шахедов практически сразу после изготовления.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.
По его словам, в июле Украину атаковали около 1500 реактивных "Шахедов", в этом месяце - уже более 2500.
"Реактивные "Шахеды" запускаются по Украине практически прямо с завода", - отметил советник президента.
Фото: t.me/serhii_flash
Россия усилила атаки реактивными дронами на Киев
Напомним, уже четвертый день россияне непрерывно атакуют Киев и Киевскую область реактивными дронами.
По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Россия запускает в Киев мелкое количество реактивных дронов волнами, чтобы парализовать столицу. На большое количество дронов ресурса у врага нет. Цель - истощать ПВО и население.