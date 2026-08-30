Реактивные "Шахеды" летят на Киев по одному маршруту: "Флэш" раскрыл возможную причину

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Российские реактивные дроны "Шахед" следуют в Киев по одинаковому маршруту - вдоль границы с Беларусью. Враг может использовать для их навигации сеть белорусских мобильных операторов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Почему дроны сменили траекторию По наблюдениям эксперта, сотни реактивных БПЛА обходят прямой путь в столицу и максимально долго держатся у границы сопредельного государства. Основным объяснением такой аномалии есть привязка оборудования беспилотников к белорусской гражданской инфраструктуре связи. "Я остановился на том, что LTE-модемы на "Шахедах" при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси", - отметил Сергей "Флэш". Фото: дроны РФ атакуют Киев по одному маршруту (facebook.com/Serhii.Flash) Он добавил, что версия о прямом управлении через белорусские пункты MESH маловероятна, ведь "пункты связи работают гораздо дальше, чем до границы".