В Киеве из-за атаки РФ пылают склады, дом и зеленая зона

Россияне в субботу вечером 29 августа и в ночь на 30 августа в очередной раз пытались атаковать Киев. В результате вражеских обстрелов в городе зафиксированы пожары сразу в нескольких районах.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.

Главное:

враг регулярно применяет дроны, из-за чего в городе часто тревоги или отбои;

в результате атаки пылает дом и склады;

Последствия фиксируются в Оболонском, Подольском, Голосеевском и Днепровском районах.

Чем атакуют россияне

Заметим, что в последние несколько дней, начиная с 27 августа, Россия фактически круглосуточно атакует Киев и Киевскую область дронами.

Ночь с 29 на 30 августа не стала исключением, поскольку в столице снова постоянные тревоги и отбои, в Воздушные силы ВСУ неоднократно фиксировали дроны в направлении города, после чего в Киеве было слышно звуки взрывов.

Последствия обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко и КМВА проинформировали, что последствия фиксируются в Оболонском, Подольском, Голосеевском и Днепровском районах.

Подробнее по каждому из них ниже.

Оболонский район

Местные власти проинформировали, что на Оболони вражеский дрон упал на территорию между жилыми домами.

Позже Кличко также рассказал, что в 12-этажном доме произошло возгорание со второго по пятый этажи.

Подольский район

В Подольском районе было зафиксировано возгорание складского помещения. Также в этот район вызвали медиков.

Голосеевский район

По данным КМВА, здесь повреждено складское здание и произошло попадание в двухэтажное нежилое здание.

Днепровский район

В этом районе в результате падения беспилотника был зафиксирован пожар в зеленой зоне.