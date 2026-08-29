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В Киеве раздаются взрывы, на Оболони пылает многоэтажка

22:30 29.08.2026 Сб
1 мин
В небе над столицей фиксируют реактивные беспилотники
aimg Валерия Абабина
В Киеве раздаются взрывы, на Оболони пылает многоэтажка Фото: Люди в укрытии (Getty Images)
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В Киеве во время атаки беспилотников дрон упал на территории между жилыми домами в Оболонском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Воздушные силы ВСУ.

По информации Кличко, в Оболонском районе Киева беспилотник упал на территорию жилых домов. На место следуют экстренные службы.

В 12-этажном доме на Оболони вспыхнул пожар - горит со второго по пятый этажи. В городе слышны взрывы.

Воздушные силы предупреждают о реактивных беспилотниках над Киевом и призывают находиться в безопасных местах.

Напомним, Россия с утра 29 августа волнами атакует Киев реактивными дронами - в результате дневной атаки погибла двухлетняя девочка , еще несколько человек получили ранения.

Это третий день, когда враг непрерывно бьет беспилотниками по столице и области.

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