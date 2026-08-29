В Киеве раздаются взрывы, на Оболони пылает многоэтажка
В Киеве во время атаки беспилотников дрон упал на территории между жилыми домами в Оболонском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Воздушные силы ВСУ.
По информации Кличко, в Оболонском районе Киева беспилотник упал на территорию жилых домов. На место следуют экстренные службы.
В 12-этажном доме на Оболони вспыхнул пожар - горит со второго по пятый этажи. В городе слышны взрывы.
Воздушные силы предупреждают о реактивных беспилотниках над Киевом и призывают находиться в безопасных местах.
Напомним, Россия с утра 29 августа волнами атакует Киев реактивными дронами - в результате дневной атаки погибла двухлетняя девочка , еще несколько человек получили ранения.
Это третий день, когда враг непрерывно бьет беспилотниками по столице и области.