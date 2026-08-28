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РФ запускает в Киев реактивные дроны волнами: в ЦПД объяснили цель врага

09:23 28.08.2026 Пт
1 мин
Какова новая тактика россиян?
aimg Татьяна Степанова
РФ запускает в Киев реактивные дроны волнами: в ЦПД объяснили цель врага Фото: Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами (wikipedia.org)
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Россия запускает в Киев мелкое количество реактивных дронов волнами, чтобы парализовать столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Враг запускает мелкое количество реактивных дронов волнами с целью парализовать Киев. На большое количество дронов ресурса у врага нет. Цель - истощать ПВО и население", - отметил Коваленко.

По его словам, будут соответствующие решения по противодействию этой тактике россиян.

Обстрелы Киева и области

Напомним, в ночь на 28 августа россияне атаковали складские помещения "Новой почты" в Белогородской общине Киевской области. После первого попадания враг нанес еще два удара по этой же локации, пока на месте продолжалась ликвидация пожара.

Прошлой ночью российские войска совершили массированную атаку на логистическую инфраструктуру Киевской области . В результате удара были повреждены или уничтожены распределительные центры торговых сетей "Фора", "Дом Игрушек" и Comfy.

После первого ночного удара Киевская область потерпела еще 28 повторных вражеских атак.

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