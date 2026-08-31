Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?

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Этим летом топливный кризис в России достиг наибольших масштабов, что заставило Кремль перейти к импорту нефтепродуктов.

Как украинские удары поставили на колени российские НПЗ, куда Москва начала отправлять свою нефть на переработку и сможет ли импорт спасти Россию от дефицита топлива – в материале РБК-Украина.

Главное: Удары по российским НПЗ сократили объем переработки нефти . Россия вынужденно перешла к экспорту сырья вместо нефтепродуктов;

. Россия вынужденно перешла к экспорту сырья вместо нефтепродуктов; Этим летом российские регионы переживают крупнейший топливный кризис . Дефицит коснулся даже авиакеросина для воздушного сообщения с отдаленными населенными пунктами;

. Дефицит коснулся даже авиакеросина для воздушного сообщения с отдаленными населенными пунктами; Россия ограничила экспорт и начала импортировать нефтепродукты . Основные поставки осуществляются из Беларуси, Индии, Казахстана, ожидается танкер из Турции;

. Основные поставки осуществляются из Беларуси, Индии, Казахстана, ожидается танкер из Турции; Импорт не решит топливный дефицит в РФ . Мощности зарубежных заводов довольно ограничены;

. Мощности зарубежных заводов довольно ограничены; В сентябре дефицит на российских АЗС усилится. НПЗ не успевают восстанавливаться в сезон высокого потребления.

Топливный кризис

Украина в этом году продолжила серию систематических ударов по российской инфраструктуре по транспортировке и переработке нефти. В частности, в январе-мае Силы обороны поразили 15 российских НПЗ, в результате чего, по состоянию на май почти 40% мощностей по первичной переработке нефти были выведены из строя, сообщал Владимир Зеленский.

Хотя, в июле-августе часть ударов была переориентирована на сеть Wildberries, украинские беспилотники продолжали эффективно поражать ключевые узлы крупных НПЗ страны-агрессора.

Дальнобойные санкции достают даже российские заводы, находящиеся за Уральскими горами. Самой отдаленной целью стал Омский НПЗ, который расположен в 2,5 тысячах километров от границы Украины и является самым мощным нефтеперерабатывающим заводом в РФ.

Фото: Высокая динамика ударов по НПЗ привела к топливному кризису в РФ (Getty Images)

По состоянию на середину августа российская нефтепереработка упала до самого низкого за последний 21 год уровня – 3,9 млн баррелей в сутки, сообщало агентство Bloomberg. Даже официальная статистика Организации экспортеров нефти (ОПЕК), основанная на данных Министерства энергетики России, признает факт падения.

По официальным данным, во втором квартале этого года объемы переработки нефти упали на 21% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года – до 4,5 млн баррелей в сутки.

Фото: Россия отчиталась в ОПЕК о наибольшем сокращении объемов переработки нефти с начала полномасштабного вторжения в Украину (инфографика РБК-Украина)

Сокращение возможностей для переработки нефти заставило российские компании уменьшить добычу сырья. Сейчас добыча нефти в России – самая низкая за последние 15 лет, говорит руководитель Центра энергетических и климатических исследований KSE Institute (подразделение Киевской школы экономики) Борис Додонов, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства.

Раньше Россия всегда нарушала свои обязательства перед ОПЕК+, то есть добывала больше нефти, чем предусматривала согласованная с картелем квота.

"Сейчас они добывают меньше, чем квота", – добавляет аналитик.

Фото: С 2022 года Россия постепенно сокращает добычу нефти (инфографика РБК-Украина)

Имея проблемы с переработкой, страна-агрессор все больше отправляет нефти на мировой рынок. Особенно заметной эта тенденция стала в феврале-июне этого года, когда удары украинских дронов усилились.

Фото: Россия продает за границу нефть, которую она не может переработать внутри страны (инфографика РБК-Украина)

На протяжении всей полномасштабной войны основными покупателями российской нефти остаются Китай, Индия и Турция, свидетельствуют данные Киевской школы экономики.

В прошлом году премьер Индии Нарендра Моди обещал США отказаться от российского сырья, но не сделал этого, что вызвало гнев Дональда Трампа и новый пакет пошлин против Нью-Дели. Несмотря на это, индийские нефтяные компании продолжают контрактовать российское сырье.

Фото: Основными покупателями российской нефти остаются Китай, Индия и Турция (инфографика РБК-Украина)

Снижение объемов производства топлива привело к наиболее острому топливному кризису в России с начала полномасштабного вторжения. Проблемы с обеспечением топливом были и в 2024 году, и летом прошлого года, но именно в этом году дефицит был наиболее ощутимым.

"Пик дефицита топлива в России достиг в июне, когда их переработка упала до 3,8 млн баррелей в сутки при общей мощности НПЗ на уровне 6,3 млн баррелей", – говорит Борис Додонов.

Десятки регионов РФ вынужденно ввели ограничения на отпуск бензинов на АЗС. Проблемы с обеспечением топливом ощутила даже Московская область. Местные власти ряда регионов обращались к населению с призывом уменьшить количество поездок и пользоваться общественным транспортом. Рост цен на топливо привел к увеличению стоимости транспортных перевозок.

"Нынешний топливный кризис охватил все регионы России. Они пожинают плоды наиболее глубокого дефицита из-за наращивания интенсивности и количества ударов (со стороны Украины – ред.)", – комментирует РБК-Украина аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок" Александр Сиренко.

Шаги российского правительства

Для преодоления последствий топливного кризиса Россия в начале июля ограничила экспорт дизельного топлива. Этот шаг дополнил ограничение на экспорт бензинов, введенное в апреле этого года.

Резкое уменьшение поставок дизтоплива со стороны России – это неординарное событие, ведь она всегда была крупным поставщиком этого нефтепродукта на мировой рынок. Российские заводы обычно производили около 2 млн баррелей дизеля в сутки, из которых 1 миллион шел на экспорт.

Ограничение экспорта дизеля – это значительные экономические потери для РФ, ведь на сегодняшний день маржа производства дизтоплива на мировом рынке достигла рекордного значения – плюс 80 долларов за баррель к цене эталонного сорта нефти Brent. Такая высокая маржинальность возникла из-за блокировки Ормузского пролива, говорит Борис Додонов.

Очевидно, ограничение экспорта не является абсолютным. Танкеры с топливом все еще продолжают курсировать от российских портов.

"Мы смотрим на навигацию, танкеры туда-сюда плавают, я думаю, что экспорт у них идет", – говорит Сиренко.

Также РФ выполняет свои обязательства по поставкам топлива в страны Центральной Азии – Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан. Коммерческие поставки в эти страны прекращены, поставляются только объемы согласно межправительственным соглашениям.

"Россия продолжает туда поставлять топливо, но это мизерные партии", – комментирует РБК-Украина эксперт в нефтегазовой сфере, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Наряду с ограничениями на экспорт Москва решила пойти на снижение качества топлива и вернуть к жизни стандарты 90-х годов – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Это означает, что после первичной переработки нефти на НПЗ будут получаться бензиновые фракции, к которым будут добавлять присадки, повышающие октановое число. Такие бензины имеют худшее качество, чем топливо, полученное в результате вторичной переработки, говорит собеседник.

Уже сейчас российские соцсети заполнены жалобами водителей на качество топлива и выход из строя двигателей современных автомобилей.

"Формально, это 95-й бензин, но реально он таковым не является. По сути, российские власти говорят своим водителям "Бери и едь, а сколько ты проездишь – никого не интересует", – комментирует Гончар.

Фото: Яркое доказательство топливного кризиса в РФ – это очереди на АЗС (Getty Images)

Также в России решили разрешить строительство мини-НПЗ – это небольшие заводы, которые имеют не высокую глубину переработки нефти, производят низкокачественное топливо, но относительно оперативно монтируются и могут быстро насытить рынок.

Российское правительство решило пойти на все возможные меры, пренебречь качеством, но уменьшить дефицит топлива на внутреннем рынке, считает эксперт.

Источники импорта

С конца июля страна-агрессор начала импортировать бензин из Индии, также известно, что она получила партии бензина из Казахстана и даже Марокко, а ее постоянным партнером в этом вопросе остается Беларусь.

"Впервые страна-бензоколонка нуждается в значительном импорте бензина и дизеля", – говорит Борис Додонов.

Недавно Казахстан согласился передать РФ партию бензина объемом 50 тысяч тонн, а также переориентировал на работу с Россией целый завод – НПЗ "Конденсат", который расположен возле российской границы. По сообщениям казахских изданий, завод будет получать российскую нефть и 70% произведенных нефтепродуктов отгружать в РФ.

Однако возможности этого завода – небольшие, в год он может перерабатывать около 850 тысяч тонн нефти, для сравнения – мощность крупнейшего Омского НПЗ в России составляет 21 млн тонн в год.

Вообще Казахстан имеет ограниченные возможности по продаже топлива на внешний рынок. Эта страна имеет три нефтеперерабатывающих завода, но на пиках потребления сама покупала российское топливо.

"У Казахстана нет особых излишков для экспорта, символический жест от Токаева (поставка 50 тысяч тонн бензина – ред.) – это мизер", – объясняет Михаил Гончар.

Поставки из Индии могут играть большую роль, ведь государственная "Роснефть" является акционером индийского поставщика Nayara Energy. Эта компания может получать нефть из России, перерабатывать ее на своих мощностях и далее возвращать стране-агрессору готовое топливо.

Такой тип поставок – типичный для нефтяного рынка, он называется давальческая переработка, в рамках которой НПЗ получает нефть и рассчитывается с поставщиком частью произведенных нефтепродуктов."Роснефть" может сама себе поставлять нефть на индийский актив и забирать нефтепродукты, считает Гончар.

Недавно Россия получила партию авиакеросина индийского производства. Это индикатор значительных проблем логистики с отдаленными регионами, сообщение с которыми происходит за счет воздушного транспорта.

Российский бизнес имеет значительную долю собственности в Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси. Нефтеперерабатывающая отрасль этой страны годами использовала давальческую схему и была завязана на российской нефти.

"В мирное время на Мозырском НПЗ было около 5 давальцев нефти, которые забирали топливо. Сколько их сейчас – мы не знаем, но они точно сидят на российской нефти, потому что у них очень мало собственного сырья", – комментирует Сиренко.

Фото: Нефть из России поставляется на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба" (Getty Images)

Беларусь хорошо зарабатывает, она может покупать российскую нефть со скидкой и продавать обратно нефтепродукты по высоким мировым ценам. Таким образом, Минск помогает финансировать войну против Украины, говорит Борис Додонов.

Потенциал внешних поставок

Заводы Беларуси, как и Казахстана, имеют ограниченный потенциал. Белорусские НПЗ – достаточно мощные и современные, но их мощности нельзя и близко сравнить с тем, что было повреждено в России, комментирует Додонов.

Нынешние поставки из Индии тоже нельзя назвать значительными. "Два танкера в неделю не решат проблему их дефицита. Нужно чтобы каждый день приходили одно-два судна", – добавляет Додонов.

Один танкер с бензином направляется из турецкого порта Мерсин в балтийские порты РФ, сообщает международное ценовое агентство S&P Global.

Потенциальным источником импорта может быть Китай, но на него не стоит полагаться. На фоне роста цен на нефть, Пекин пошел на радикальный шаг – открыл стратегические запасы сырья и ограничил экспорт нефтепродуктов.

"Таким образом, у россиян не так много ресурса, который они могут достать на мировом рынке", – говорит эксперт Киевской школы экономики.

Поставки топлива из-за границы значительно дороже для российского потребителя и бюджета по сравнению с внутренним производством. Во-первых, стоимость топлива на мировом рынке на сегодняшний день высока из-за событий вокруг Ирана. Во-вторых, цена импортного ресурса должна покрыть долгую логистику, например, от порта Мурманска (куда проходили танкеры из Индии) в другие регионы России.

Для августа-сентября характерен рост потребления нефтепродуктов из-за сезона отпусков и сбора урожая. Поврежденные НПЗ будет не так просто восстановить, ведь оборудование для заводов нужно изготовить, привезти и смонтировать. Для восстановления производства потребуется время, поэтому, при сохранении интенсивности ударов, в сентябре возможно дальнейшее проседание топливного рынка России, говорит Михаил Гончар.

Чтобы противодействовать внешним поставкам топлива в РФ, необходимо должным образом выполнять принятый санкционный режим, блокировать работу "теневого флота", связанных страховых и финансовых компаний, считают эксперты. Очень важно вести дипломатическую работу со странами, которые продают топливо в Россию, добавляет Сиренко.

Агрессор идет на все, чтобы решить проблему топливного дефицита. Однако из-за украинских ударов и растущего спроса в ближайшее время кризис может усилиться. Очереди на АЗС должны подрывать экономику регионов, снижать рейтинги власти накануне парламентских выборов и подталкивать Кремль к миру.

Вопросы – Ответы (FAQ):

– На сколько Россия сократила объем переработки нефти на фоне украинских ударов?

– Объем переработки упал до минимума за последний 21 год – до 3,9 млн баррелей в сутки, при этом общая мощность российских НПЗ (до ударов украинских беспилотников) составляла 6,3 млн баррелей в сутки. Министерство энергетики РФ предоставило ОПЕК информацию о снижении объема переработки до 4,5 млн баррелей в сутки.

– Как изменилась добыча и экспорт российской нефти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину?

– По сравнению с результатами 2021 года РФ сократила добычу сырой нефти на 7% — с 9,6 до 8,9 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные ОПЕК.

Из-за сокращения работающих НПЗ Москва отправляет на экспорт все больше сырой нефти. С февраля по июнь этого года (включительно) экспорт сырья увеличился на 12% — с 6,9 до 7,7 млн баррелей в сутки.

– Какие страны покупают российскую нефть?

– С начала полномасштабной войны против Украины основными покупателями нефти из РФ остаются Китай, Индия и Турция. Многие поставки осуществляются с перегрузкой нефти между танкерами в открытом море для обхода санкционного режима.

– Насколько ощутим нынешний топливный кризис в РФ?

– Это наиболее глубокий кризис. Летом дефицит топлива охватил все регионы России, даже Московскую область. На АЗС ввели ограничения на продажу топлива. К проблемам с бензином и дизелем добавился дефицит авиакеросина для самолетов.

– Какие шаги предпринимает российское правительство для преодоления топливного дефицита?

– Во-первых, были введены ограничения на экспорт бензинов, а затем и дизтоплива, хотя частично экспорт продолжается. Во-вторых, Россия перешла к импорту нефтепродуктов. Также российские власти разрешили использование топлива низкого качества (стандартов 90-х годов) и строительство мини-НПЗ.

– Из каких стран Россия импортирует топливо?

– Поставки осуществляются из Беларуси, Индии, Казахстана и Турции. В случае первых трех стран имеет место давальческая переработка – Россия поставляет на заводы этих стран свою нефть и забирает произведенные нефтепродукты (часть из них). То есть агрессор использует заводы других стран, чтобы перерабатывать свою нефть.

Также было сообщение о движении танкеров с топливом в российские порты из Марокко.

– Может ли импорт спасти россиян от топливного дефицита?

– Поставки из других стран могут смягчить проблему, но не способны полностью заместить всю потребность внутреннего рынка РФ. НПЗ Беларуси и Казахстана имеют ограниченные возможности для наращивания экспорта, танкерные поставки из Индии тоже довольно редкие.

– Как может развиваться топливный кризис в РФ в ближайшее время?

– В сентябре возможно обострение дефицита топлива, ведь на внутреннем рынке РФ увеличился спрос из-за сезона отпусков и сбора урожая. Вместе с этим часть заводов выйдет в ремонт, а для восстановления поврежденных НПЗ требуется время и сложное оборудование.