На столе переговоров в Майами график выборов в Украине и "обмен территориями", - WSJ

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что переговоры касаются графика проведения выборов в Украине после войны. Также обсуждается возможность так называемого "обмена территориями" между Украиной и РФ, и еще несколько "нерешенных вопросов".

С американской стороны на переговорах находятся государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Они разговаривают с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

"Высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что Уиткофф и Кушнер планируют позже отправиться в Москву, чтобы продолжить переговоры с Россией", - пишет газета.