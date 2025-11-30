UA

На столі перемовин у Маямі графік виборів в Україні та "обмін територіями", - WSJ

Фото: делегація США та України в Маямі (x.com/rustem_umerov)
Автор: Антон Корж

Переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань "обміну територіями" між Україною та РФ та деяких інших моментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання із посиланням на власні джерела пише, що переговори стосуються графіка проведення виборів в Україні після війни. Також обговорюється можливість так званого "обміну територіями" між Україною та РФ, і ще кілька "невирішених питань".

З американської сторони на переговорах перебувають державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Вони розмовляють з українською делегацією на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим.

"Високопоставлений посадовець адміністрації повідомив, що Віткофф і Кушнер планують пізніше вирушити до Москви, щоб продовжити переговори з Росією", - пише газета.

29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. Вже 30 листопада переговори в Маямі стартували, зараз вони тривають.

Відомо, що США хочуть вирішити за один день з Україною усі суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану - мова йде насамперед про питання територій та гарантії безпеки.

Перед початком зустрічі з українськими представниками державний секретар США Марко Рубіо назвав мету мирного плану - не лише закінчення війни, а й збереження суверенітету України. А перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця назвав початок переговорів "вдалими".

Сполучені Штати АмерикиУкраїнаМирні переговоримирний план США