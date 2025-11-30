На столі перемовин у Маямі графік виборів в Україні та "обмін територіями", - WSJ

Видання із посиланням на власні джерела пише, що переговори стосуються графіка проведення виборів в Україні після війни. Також обговорюється можливість так званого "обміну територіями" між Україною та РФ, і ще кілька "невирішених питань".

З американської сторони на переговорах перебувають державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Вони розмовляють з українською делегацією на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим.

"Високопоставлений посадовець адміністрації повідомив, що Віткофф і Кушнер планують пізніше вирушити до Москви, щоб продовжити переговори з Росією", - пише газета.