Стихия "шагает" по Украине: где ждать грозовые дожди завтра и когда упадет температура
Погода в Украине 21 июля будет контрастной - как по осадкам, так и по температуре. Синоптики предупреждают также, что уже в ближайшее время воздух в большинстве областей может стать более свежим.
Подробнее об особенностях погоды в ближайшие дни, прогнозе на вторник и предупреждении синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Осадки 21 июля: умеренные (а днем - местами и значительные дожди) вероятны в большинстве центральных и южных областей, а также в Сумской и Харьковской областях.
- Опасные явления: грозы, град и шквалы 15-20 м/с могут быть в отдельных районах центральных, южных и Харьковской областей.
- Температурные контрасты: днем вторника воздух может прогреваться до +23...+28°С, на юге и востоке - до +33°С, тогда как на западе будет около +20...+25°С.
- Столичный регион: по Киеву и области осадков 21 июля не прогнозируют, температура воздуха днем может подниматься до +27...+28°С.
- Что дальше: в ближайшие несколько суток умеренные дожди вероятны в южных и восточных областях, 23 июля - на юго-востоке и востоке (местами возможны значительные дожди, грозы, град и шквалы).
- Когда посвежеет: в течение 22-23 июля понижение температуры воздуха на 3-5 градусов ожидается не только на западе, но и в целом по Украине.
Особенности погоды в ближайшие дни
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра на текущую рабочую неделю (21-24 июля), в ближайшие несколько суток умеренные дожди вероятны в южных и восточных областях.
Во вторник, 21 июля, осадки могут быть также в большинстве центральных областей.
В четверг, 23 июля - на юго-востоке и востоке Украины.
Местами не исключаются:
- значительные дожди;
- грозы;
- днем (в отдельных районах) - град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории - без осадков.
Температура воздуха ночью в среднем +10...+18°С, днем +23...28°С.
На востоке и юго-востоке страны - местами +30...+33°С.
Тем временем в западных областях, а уже 22-23 июля - по Украине - ожидается снижение температуры на 3-5 градусов по Цельсию.
Где вероятны ливни, грозы и шквалы 21 июля
В целом погода в Украине в течение вторника, 21 июля, ожидается с переменной облачностью.
Умеренные (а днем местами и значительные дожди) прогнозируют в большинстве центральных и южных областей, а также в Сумской и Харьковской областях.
На остальной территории - без осадков.
Ветер - северный, в западных и северных областях - западный. Со скоростью 5-10 м/с.
Кроме того, согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в течение 21 июля вероятны:
- в большинстве центральных областей;
- в большинстве южных областей;
- в Харьковской области.
Речь идет про грозы, а днем (в отдельных районах) - град и шквалы 15-20 м/с.
"I уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты.
Опасные метеорологические явления по Украине 21 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Что будет с температурой воздуха ночью и днем
В ближайшую ночь температура воздуха на юге и востоке страны может составлять около 16-21°С.
Днем в этих регионах ожидается +28...+33°С.
На остальной территории Украины:
- ночью +13...+18°С;
- днем +23...+28°С.
Прохладнее всего - в западных областях. Около +20...+25°С.
Прогноз погоды по Украине на 21 июля (инфографика: РБК-Украина)
Чего ждать от погоды по Киеву и области
Погода 21 июля по территории Киева и Киевской области также ожидается с переменной облачностью. Но без осадков.
Ветер западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
- в Киеве +16...+18°С;
- по области +13...+18°С.
Температура воздуха во вторник днем:
- в Киеве +25...+27°С;
- по области +23...+28°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, что ждет Украину из-за глобального изменения климата.
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