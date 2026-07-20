Стихія "крокує" Україною: де чекати грозові дощі завтра і коли впаде температура

Погода в Україні 21 липня буде контрастною - як за опадами, так і за температурою. Синоптики попереджають також, що вже найближчим часом повітря у більшості областей може стати більш свіжим.

Докладніше про особливості погоди найближчими днями, прогноз на вівторок та попередження синоптиків, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Опади 21 липня : помірні (а вдень - місцями і значні дощі) ймовірні у більшості центральних і південних областей, а також у Сумській та Харківській областях.

: помірні (а вдень - місцями і значні дощі) ймовірні у більшості центральних і південних областей, а також у Сумській та Харківській областях. Небезпечні явища : грози, град і шквали 15-20 м/с можуть бути в окремих районах центральних, південних і Харківської областей.

: грози, град і шквали 15-20 м/с можуть бути в окремих районах центральних, південних і Харківської областей. Температурні контрасти : вдень вівторка повітря може прогріватись до +23...+28°С, на півдні та сході - до +33°С, тоді як на заході буде близько +20...+25°С.

: вдень вівторка повітря може прогріватись до +23...+28°С, на півдні та сході - до +33°С, тоді як на заході буде близько +20...+25°С. Столичний регіон : по Києву та області опадів 21 липня не прогнозують, температура повітря вдень може підніматись до +27...+28°С.

: по Києву та області опадів 21 липня не прогнозують, температура повітря вдень може підніматись до +27...+28°С. Що далі : впродовж найближчих кількох діб помірні дощі ймовірні у південних і східних областях, 23 липня - на південному сході та сході (місцями можливі значні дощі, грози, град і шквали).

: впродовж найближчих кількох діб помірні дощі ймовірні у південних і східних областях, 23 липня - на південному сході та сході (місцями можливі значні дощі, грози, град і шквали). Коли посвіжішає: впродовж 22-23 липня зниження температури повітря на 3-5 градусів очікується не лише на заході, але й в цілому по Україні.

Особливості погоди найближчими днями

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру на поточний робочий тиждень (21-24 липня), впродовж найближчих кількох діб помірні дощі ймовірні у південних та східних областях.

У вівторок, 21 липня, опади можуть бути також у більшості центральних областей.

У четвер, 23 липня - на південному сході та сході України.

Місцями не виключаються:

значні дощі ;

; грози ;

; вдень (в окремих районах) - град і шквали 15-20 м/с.

На решті території - без опадів.

Температура повітря вночі в середньому +10...+18°С, вдень +23...28°С.

На сході та південному сході країни - місцями +30...+33°С.

Тим часом у західних областях, а вже 22-23 липня - по Україні - очікується зниження температури на 3-5 градусів за Цельсієм.

Де ймовірні зливи, грози та шквали 21 липня

В цілому погода в Україні впродовж вівторка, 21 липня, очікується з мінливою хмарністю.

Помірні (а вдень - місцями і значні дощі) прогнозують у більшості центральних і південних областей, а також у Сумській та Харківській областях.

На решті території - без опадів.

Вітер - північний, у західних та північних областях - західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

Крім того, згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища впродовж 21 липня ймовірні:

у більшості центральних областей;

у більшості південних областей;

у Харківській області.

Йдеться про грози, а вдень (в окремих районах) - град і шквали 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні впродовж 21 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Що буде з температурою повітря вночі та вдень

Найближчої ночі температура повітря на півдні та сході країни може становити близько 16-21°С.

Вдень у цих регіонах очікується +28...+33°С.

На решті території України:

вночі +13...+18°С;

вдень +23...+28°С.

Найпрохолодніше - у західних областях. Близько +20...+25°С.

Прогноз погоди по Україні на 21 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди по Києву та області

Погода 21 липня по території Києва та Київської області також очікується з мінливою хмарністю. Але без опадів.

Вітер - західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої вночі:

у Києві +16...+18°С;

по області +13...+18°С.

Температура повітря у вівторок вдень: