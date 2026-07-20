Стихія "крокує" Україною: де чекати грозові дощі завтра і коли впаде температура
Погода в Україні 21 липня буде контрастною - як за опадами, так і за температурою. Синоптики попереджають також, що вже найближчим часом повітря у більшості областей може стати більш свіжим.
Докладніше про особливості погоди найближчими днями, прогноз на вівторок та попередження синоптиків, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Опади 21 липня: помірні (а вдень - місцями і значні дощі) ймовірні у більшості центральних і південних областей, а також у Сумській та Харківській областях.
- Небезпечні явища: грози, град і шквали 15-20 м/с можуть бути в окремих районах центральних, південних і Харківської областей.
- Температурні контрасти: вдень вівторка повітря може прогріватись до +23...+28°С, на півдні та сході - до +33°С, тоді як на заході буде близько +20...+25°С.
- Столичний регіон: по Києву та області опадів 21 липня не прогнозують, температура повітря вдень може підніматись до +27...+28°С.
- Що далі: впродовж найближчих кількох діб помірні дощі ймовірні у південних і східних областях, 23 липня - на південному сході та сході (місцями можливі значні дощі, грози, град і шквали).
- Коли посвіжішає: впродовж 22-23 липня зниження температури повітря на 3-5 градусів очікується не лише на заході, але й в цілому по Україні.
Особливості погоди найближчими днями
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру на поточний робочий тиждень (21-24 липня), впродовж найближчих кількох діб помірні дощі ймовірні у південних та східних областях.
У вівторок, 21 липня, опади можуть бути також у більшості центральних областей.
У четвер, 23 липня - на південному сході та сході України.
Місцями не виключаються:
- значні дощі;
- грози;
- вдень (в окремих районах) - град і шквали 15-20 м/с.
На решті території - без опадів.
Температура повітря вночі в середньому +10...+18°С, вдень +23...28°С.
На сході та південному сході країни - місцями +30...+33°С.
Тим часом у західних областях, а вже 22-23 липня - по Україні - очікується зниження температури на 3-5 градусів за Цельсієм.
Де ймовірні зливи, грози та шквали 21 липня
В цілому погода в Україні впродовж вівторка, 21 липня, очікується з мінливою хмарністю.
Помірні (а вдень - місцями і значні дощі) прогнозують у більшості центральних і південних областей, а також у Сумській та Харківській областях.
На решті території - без опадів.
Вітер - північний, у західних та північних областях - західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.
Крім того, згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища впродовж 21 липня ймовірні:
- у більшості центральних областей;
- у більшості південних областей;
- у Харківській області.
Йдеться про грози, а вдень (в окремих районах) - град і шквали 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти.
Небезпечні метеорологічні явища по Україні впродовж 21 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Що буде з температурою повітря вночі та вдень
Найближчої ночі температура повітря на півдні та сході країни може становити близько 16-21°С.
Вдень у цих регіонах очікується +28...+33°С.
На решті території України:
- вночі +13...+18°С;
- вдень +23...+28°С.
Найпрохолодніше - у західних областях. Близько +20...+25°С.
Прогноз погоди по Україні на 21 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати від погоди по Києву та області
Погода 21 липня по території Києва та Київської області також очікується з мінливою хмарністю. Але без опадів.
Вітер - західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої вночі:
- у Києві +16...+18°С;
- по області +13...+18°С.
Температура повітря у вівторок вдень:
- у Києві +25...+27°С;
- по області +23...+28°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату.
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