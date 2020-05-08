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Степанов пояснив, чому медреформу вирішили переглянути

Новини » Політика     08.05.2020 - 02:12
Степанов пояснив, чому медреформу вирішили переглянути
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Степанов зазначив, що другий етап реформи фактично передбачав знищення протитуберкульозної служби

Влада намагається з медицини зробити таку галузь, яка буде допомагати людям. Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив в ефірі програми “Право на владу” на телеканалі "1+1", передає РБК-Україна.

За його словами, коли МОЗ почало аналізувати стару версію другого етапу медичної реформи, то побачило, що по всій Україні мають закритися 332 лікарні.

“Вони отримали на 50% менше коштів, ніж навіть минулого року. Нас чекає звільнення від 50 до 70 тисяч наших медичних працівників”, - заявив очільник МОЗ.

Він також зазначив, що другий етап реформи фактично передбачав знищення протитуберкульозної служби, закриття 70-80% психіатричних лікарень, у яких перебуває близько 22 тисяч хворих.

“Під загрозою опинилась екстрена медична допомога. В деяких областях недофінансування на рівні 60-80%. Це призведе до скорочення 30% бригад швидкої допомоги”, - заявив Степанов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути медичну реформу.

Раніше у МОЗ анонсували запровадження нової системи фінансування лікарень. Змінами передбачено, що всі медзаклади, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, отримають фінансування з держбюджету не менше ніж в 2019-му році.

Як відомо, другий етап медичної реформи стартував 1 квітня з запуском Програми медичних гарантій, яка регулює надання безкоштовних послуг по ряду напрямків.

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