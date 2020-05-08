Степанов объяснил, почему медреформу решили пересмотреть

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Степанов отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы

Власть пытается из медицины сделать такую отрасль, которая будет помогать людям. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире программы “Право на власть” на телеканале "1+1", передает РБК-Украина.

По его словам, когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что по всей Украине должны закрыться 332 больнице.

“Они получили на 50% меньше средств, чем даже в прошлом году. Нас ждет освобождение от 50 до 70 тысяч наших медицинских работников”, - заявил глава Минздрава.

Он также отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы, закрытие 70-80% психиатрических больниц, в которых находится около 22 тысяч больных.

“Под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь. В некоторых областях недофинансирование на уровне 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи”, - заявил Степанов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу.

Ранее в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц. Изменениями предусмотрено, что все медучреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь, получат финансирование из госбюджета не менее чем в 2019-м году.

Как известно, второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля с запуском Программы медицинских гарантий, которая регулирует предоставление бесплатных услуг по ряду направлений.