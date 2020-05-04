Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський незадоволений можливим масовим скороченням медиків

Президент України Володимир Зеленський закликає Міністерство охорони здоров'я переглянути медичну реформу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

За його словами, робоча група за участю академіків, професорів і заслужених лікарів України проаналізувала медичну реформу.

"Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси так і очевидні мінуси. Наше завдання зберегти всі позитивні моменти і терміново виправити помилки", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 000 медиків і закрито 332 лікарні. При цьому майже 1000 лікарень отримає набагато менше грошей, ніж в минулому році.

"Саме тому я закликаю міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету ВР і головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібно не згортання реформи, а її поліпшення", - підкреслив Зеленський.

Статистика захворювань на COVID-19 в Україні дає нам надію на майбутнє. Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Перша – вчасно вжиті заходи. Жорсткі, але, як показав час, – правильні. Друга – це заслуга наших українських лікарів. Їхня професійність, мужність і самовідданість на передовій боротьби з коронавірусом. Сьогодні тема COVID-19 заполонила весь простір, та водночас ми не можемо забувати про глобальну ситуацію в нашій медицині. Бо сьогодні медики опинились під ударом. Соцмережі та мій робочий стіл заповнені зверненнями лікарських колективів з усіх куточків країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи. Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони. Нам була потрібна неупереджена та об’єктивна оцінка реформи. Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти й терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні. Майже 1000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. Не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше – це буде називатися не реформа, а диверсія. Саме тому я закликаю міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету ВР та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення. Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 4 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що міняти підхід до медичної реформи потрібно після епідемії коронавірусу в Україні. Він також піддав критиці те, що в українській медицині більшість процесів виконуються в ручному режимі.

Другий етап медичної реформи стартував 1 квітня з запуском Програми медичних гарантій, яка регулює надання безкоштовних послуг по ряду напрямків.