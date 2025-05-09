Стефанишина о Венгрии: самый сложный переговорщик, но есть "свет в тоннеле"

"Венгрия является для меня сейчас одним из самых сложных переговорщиков, потому что они ничего не хотят. На самом деле риторика, которую мы слышим, она агрессивная по отношению к Украине, стремление граждан Украины, в том числе украинских венгров, которых десятки тысяч, реализовать выбор украинского народа", - сказала Стефанишина.

По ее словам, это трудно, потому что агрессивная риторика Венгрии не всегда связана с самой Украиной.

"Блокирование различных решений происходит на уровне ЕС, Венгрия выбрала путь активной коммуникации на уровне дипломатов с РФ, путь коммуникации с новой американской администрацией через призму негативного восприятия Украины. Это не может не вызывать печаль. Мы считаем, что этот подход заслуживает переосмысления", - отметила вице-премьер.

Как рассказала Стефанишина, несмотря на все это, прямо в эпицентр опроса граждан Венгрии относительно вступления Украины в ЕС она приехала в Будапешт, а венгерская сторона предложила ограниченный круг встреч.

"И мы ограничились лишь обсуждением вопроса национальных меньшинств, который в принципе не является первым на повестке дня. Но я все же вижу небольшой свет в этом тоннеле, я беру ответственность за такие переговоры в этом блоке. И уже в понедельник, 12 мая, состоится следующая встреча, и после нее мы сможем понимать, как двигаться дальше", - добавила она.