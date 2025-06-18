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Стефанчук ответил на упреки о несправедливости санкций против граждан Украины

Киев, Среда 18 июня 2025 10:45
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Стефанчук ответил на упреки о несправедливости санкций против граждан Украины Фото: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Верховная Рада решила ввести уголовную ответственность за обход санкций. Это вопрос справедливости, ведь Украина требует этого же от партнеров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Как считает Стефанчук, будет странно требовать от партнеров ответственность за обхождение санкций и лазейки, и не требовать этого для Украины.

"Именно поэтому украинский парламент принял решение установить в Украине уголовную ответственность за обхождение санкций. То, что это кому-то не нравится, то, что это кто-то примеряет этот пиджачок на себя, это же неправильно", - сказал глава ВРУ.

Он подчеркнул, что Украина не строит государственную и международную политику "учитывая интересы отдельных индивидуумов", а строит, учитывая интересы государства.

"И когда начинают переворачивать старые пластинки, которые когда-то были - ты перебрасываешь, а текст один и тот же: вы несправедливо вводите санкции к гражданам Украины", - сказал Стефанчук.

Спикер парламента рассказал, что обратился в СНБО с просьбами предоставить список граждан Украины, против которых были введены санкции с 2014 по 2019 год. В этом перечне почти 700 человек.

Он подчеркнул, что с этого времени законодательство не изменилось. Действующий парламент проголосовал лишь за несколько изменений, они, в частности, касались лишения государственных наград.

"А во всем остальном украинский парламент, украинские правоприменители используют тот закон, который пришел в наследство с 2014 года. Тот опыт по наложению санкций, который пришел с 2014 года. Поэтому, друзья, давайте так: или крестик, или другое", - добавил Стефанчук.

Санкции против РФ и предателей

В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, которые поддержали Россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.

Также в рамках санкций украинских наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.

Кроме того, на прошлой неделе СНБО также ввел санкции против бывших чиновников-предателей Сергея Арбузова и Андрея Клюева.

На днях Зеленский подписал новый указ о санкциях. В списке оказался детский центр "Артек" в Крыму, который контролирует Россия.

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СНБО Российская Федерация Руслан Стефанчук Верховная рада
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