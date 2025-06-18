Стефанчук ответил на упреки о несправедливости санкций против граждан Украины
Верховная Рада решила ввести уголовную ответственность за обход санкций. Это вопрос справедливости, ведь Украина требует этого же от партнеров.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Как считает Стефанчук, будет странно требовать от партнеров ответственность за обхождение санкций и лазейки, и не требовать этого для Украины.
"Именно поэтому украинский парламент принял решение установить в Украине уголовную ответственность за обхождение санкций. То, что это кому-то не нравится, то, что это кто-то примеряет этот пиджачок на себя, это же неправильно", - сказал глава ВРУ.
Он подчеркнул, что Украина не строит государственную и международную политику "учитывая интересы отдельных индивидуумов", а строит, учитывая интересы государства.
"И когда начинают переворачивать старые пластинки, которые когда-то были - ты перебрасываешь, а текст один и тот же: вы несправедливо вводите санкции к гражданам Украины", - сказал Стефанчук.
Спикер парламента рассказал, что обратился в СНБО с просьбами предоставить список граждан Украины, против которых были введены санкции с 2014 по 2019 год. В этом перечне почти 700 человек.
Он подчеркнул, что с этого времени законодательство не изменилось. Действующий парламент проголосовал лишь за несколько изменений, они, в частности, касались лишения государственных наград.
"А во всем остальном украинский парламент, украинские правоприменители используют тот закон, который пришел в наследство с 2014 года. Тот опыт по наложению санкций, который пришел с 2014 года. Поэтому, друзья, давайте так: или крестик, или другое", - добавил Стефанчук.
Санкции против РФ и предателей
В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, которые поддержали Россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.
Также в рамках санкций украинских наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.
Кроме того, на прошлой неделе СНБО также ввел санкции против бывших чиновников-предателей Сергея Арбузова и Андрея Клюева.
На днях Зеленский подписал новый указ о санкциях. В списке оказался детский центр "Артек" в Крыму, который контролирует Россия.
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