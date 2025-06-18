Стефанчук ответил на упреки о несправедливости санкций против граждан Украины

Верховная Рада решила ввести уголовную ответственность за обход санкций. Это вопрос справедливости, ведь Украина требует этого же от партнеров.

Как считает Стефанчук, будет странно требовать от партнеров ответственность за обхождение санкций и лазейки, и не требовать этого для Украины.

"Именно поэтому украинский парламент принял решение установить в Украине уголовную ответственность за обхождение санкций. То, что это кому-то не нравится, то, что это кто-то примеряет этот пиджачок на себя, это же неправильно", - сказал глава ВРУ.

Он подчеркнул, что Украина не строит государственную и международную политику "учитывая интересы отдельных индивидуумов", а строит, учитывая интересы государства.

"И когда начинают переворачивать старые пластинки, которые когда-то были - ты перебрасываешь, а текст один и тот же: вы несправедливо вводите санкции к гражданам Украины", - сказал Стефанчук.

Спикер парламента рассказал, что обратился в СНБО с просьбами предоставить список граждан Украины, против которых были введены санкции с 2014 по 2019 год. В этом перечне почти 700 человек.

Он подчеркнул, что с этого времени законодательство не изменилось. Действующий парламент проголосовал лишь за несколько изменений, они, в частности, касались лишения государственных наград.

"А во всем остальном украинский парламент, украинские правоприменители используют тот закон, который пришел в наследство с 2014 года. Тот опыт по наложению санкций, который пришел с 2014 года. Поэтому, друзья, давайте так: или крестик, или другое", - добавил Стефанчук.