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Стефанчук відповів на закиди про несправедливість санкцій щодо громадян України

Київ, Середа 18 червня 2025 10:45
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Стефанчук відповів на закиди про несправедливість санкцій щодо громадян України Фото: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Верховна Рада вирішила запровадити кримінальну відповідальність за обходження санкцій. Це питання справедливості, адже Україна вимагає цього ж від партнерів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як вважає Стефанчук, буде дивно вимагати від партнерів відповідальність за обходження санкцій та лазівки, і не вимагати цього для України.

"Саме тому український парламент прийняв рішення встановити в Україні кримінальну відповідальність за обходження санкцій. Те, що це комусь не подобається, те, що це хтось приміряє цей піджачок на себе, це ж неправильно", - сказав голова ВРУ.

Він наголосив, що Україна не будує державну і міжнародну політику "з огляду на інтереси окремих індивідуумів", а будує з огляду на інтереси держави.

"І коли починають перегортати старі платівки, які колись були - ти перекидаєш, а текст один і той самий: ви несправедливо вводите санкції до громадян України", - сказав Стефанчук.

Спікер парламенту розповів, що звернувся до РНБО з проханнями надати список громадян України, проти яких були введені санкції з 2014 по 2019 рік. У цьому переліку майже 700 осіб.

Він наголосив, що з цього часу законодавство не змінилося. Чинний парламент проголосував лише за декілька змін, вони, зокрема, стосувалися позбавлення державних нагород.

"А в усьому іншому український парламент, українські правозастосувачі використовують той закон, який прийшов в спадщину з 2014 року. Той досвід по накладенню санкцій, який прийшов з 2014 року. Тому, друзі, давайте так: або хрестик, або інше", - додав Стефанчук.

Санкції проти РФ і зрадників

У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти зрадників. У списку опинилися артисти, які підтримали Росію у війні проти України, а саме українки Ані Лорак і Таїсія Повалій, російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін. Їх позбавили державних нагород.

Також у рамках санкцій українських нагород позбавили зрадників Рената Кузьміна, Віктора Медведчука, Миколу Азарова, Віктора Пшонку та Дмитра Табачника.

Крім того, минулого тижня РНБО також запровадила санкції проти колишніх посадовців-зрадників Сергія Арбузова та Андрій Клюєва.

Днями Зеленський підписав новий указ про санкції. У списку опинився дитячий центр "Артек" у Криму, який контролює Росія.

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