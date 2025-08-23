Украина не подарит свою землю оккупанту, - Зеленский

Украинский флаг - это цель и мечта для наших людей на временно оккупированных территориях. И они точно знают, что Украина не подарит свою землю оккупанту.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время торжеств ко Дню Государственного флага.

"Этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают - мы свою землю не подарим оккупанту", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина объединяет лучших, и она уже сделала общим мнение многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута гарантированная безопасность для демократических наций.

"Пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в такую силу украинских цветов, услышит сегодня слова благодарности. Это абсолютно заслуженно", - добавил глава государства.