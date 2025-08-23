ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина не подарит свою землю оккупанту, - Зеленский

Суббота 23 августа 2025 09:42
UA EN RU
Украина не подарит свою землю оккупанту, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинский флаг - это цель и мечта для наших людей на временно оккупированных территориях. И они точно знают, что Украина не подарит свою землю оккупанту.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время торжеств ко Дню Государственного флага.

"Этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают - мы свою землю не подарим оккупанту", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина объединяет лучших, и она уже сделала общим мнение многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута гарантированная безопасность для демократических наций.

"Пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в такую силу украинских цветов, услышит сегодня слова благодарности. Это абсолютно заслуженно", - добавил глава государства.

День Государственного флага

Напомним, что официально День Государственного флага был закреплен указом президента Украины Леонида Кучмы № 987/2004 "О Дне Государственного Флага Украины" от 23 августа 2004 года.

В 2009 году Виктор Ющенко начал ежегодную общенациональную церемонию его поднятия, о чем говорится в указе № 602/2009 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 23 августа 2004 года N 987".

С тех пор ежегодно 23 августа по всей Украине поднимают сине-желтые флаги, отдавая дань уважения нашей истории, борцам за свободу и каждому украинцу, который сегодня под этим символом борется за независимость.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вторжение России в Украину
Новости
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"