Отказ от Крыма и НАТО: Трамп намекнул, как Зеленский может закончить войну в Украине

Понедельник 18 августа 2025 05:01
Отказ от Крыма и НАТО: Трамп намекнул, как Зеленский может закончить войну в Украине Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может мгновенно закончить войну в Украине. Как условие, он намекнул на отказ от Крыма и вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Х.

"Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу", - пишет глава Белого дома.

Далее он предложил вспомнить, "как все началось", упомянув потерю Крыма и намекнув на отказ членства Украины в НАТО.

"Никаких возвращений Обамы, отдавшего Крым (12 лет назад, без единого выстрела), и никакого вступления в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!", - резюмировал он.

"Мир" в обмен на территории

Напомним, в ночь на 16 августа президент США Дональд Трамп встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Их саммит состоялся на Аляске, а ключевой темой переговоров была война в Украине.

После саммита Трамп дал интервью Fox News, где посоветовал "заключить сделку" с Россией, отметив, что дальнейшее развитие ситуации зависит от Зеленского.

Также стоит упомянуть, что Трамп ехал на саммит с Путиным с целью добиться немедленного прекращения огня, а в ином случае он обещал ввести вторичные санкции. Однако после саммита он стал продвигать идею полноценной мирной сделки.

Как объяснил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, смена позиции была связана со "значительным прогрессом" в переговорах с Россией.

После встречи на Аляске в СМИ появилась информация, чего хочет Путин в обмен на мир. Как утверждается, РФ требует полного вывода ВСУ из Донецкой области в обмен на заморозку фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Москва якобы готова обсуждать вывод своих войск из районов Сумской и Харьковской областей. Также Путин хочет признания Крыма российским, но непонятно, только США или же всеми западными странами и Украиной.

Помимо этого у РФ есть требования по статусу русского языка и не только. Детальнее с предполагаемым перечнем можно ознакомиться в материале РБК-Украине.

Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретится с Трампом в Белом доме. Как анонсировалось, он будет обсуждать детали завершения войны.

