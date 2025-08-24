ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Единство, которое враг не сломает

Киев, Воскресенье 24 августа 2025 08:30
UA EN RU
Единство, которое враг не сломает Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Руслан Стефанчук

О важности единства украинцев и ключевых его компонентах во времена войны с российскими агрессорами – читайте в эксклюзивной колонке главы Верховной Рады Руслана Стефанчука для РБК-Украина ко Дню независимости.

24 августа мы отмечаем день, когда воля украинского народа реализовалась в государственное решение. Но независимость – это не только пункт в Конституции или выдающаяся дата в календаре. Это ежедневное обязательство держать строй: на фронте, в экономике, в дипломатии и в политике.

Сегодня главная мишень агрессора – не только наша инфраструктура. Враг пытается уничтожить то, что позволяет нам выстоять уже более 3,5 лет полномасштабной войны и более 11 лет – с начала вторжения в Крым, в Донецкую и Луганскую области. Сейчас главная цель врага – наше единство.

Россия бьет ракетами и фейками. Запускает дроны и раздоры. Она пытается утомить, поссорить, подорвать доверие: между политическими силами, между центром и громадами, между военными и гражданскими, между Украиной и союзниками. Ее расчет прост: разобщены – мы слабее. Наш долг – сорвать этот план.

Единство как национальная безопасность

В парламенте могут быть разные позиции – это норма демократии. Украина доказала, что остается демократической даже в самые тяжелые времена. Но есть вопросы, в которых не может быть "двух правд": суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора. Здесь мы должны действовать как одна команда.

Политическая конкуренция – это о будущем. Но сегодня – время общей ответственности. Работать вместе, чтобы приблизить мир и сделать его длительным, – это наш долг перед страной.

Государство и общество - одно плечо

Каждое решение государства должно служить человеку: военному и его семье, предпринимателю и учителю, волонтеру и переселенцу. Мы не можем допустить, чтобы между фронтом и тылом выросла стена непонимания или политических манипуляций.

Справедливое отношение к защитникам, честная социальная политика, поддержка общин – это тоже элемент обороны. Сильное государство – то, которое ценит своих граждан.

Единство с Европой и демократическим миром

Украина – часть демократического сообщества. Наш стратегический курс на ЕС и НАТО – не предмет торга, а гарантия безопасности.

Совместные оборонные производства, санкционное давление, конфискация активов агрессора, реальные и действенные гарантии безопасности – это не "дополнение" к переговорам, а их предпосылка.

Мир не может быть вознаграждением для того, кто развязал войну. Он должен означать справедливость, сдерживание нового зла и усиление системы международного права.

Информационная устойчивость

Слово сегодня – тоже оружие. Часто это оружие массового поражения. Оно может укреплять единство или разрушать его, поддерживать людей или сеять панику.

Критика нужна – но ответственная. Дискуссия необходима – но основанная на фактах и честной аргументации. Не дать врагу поссорить нас – значит сохранить демократию как силу, а не позволить превратить ее в хаос.

Меньше политики на войне – больше политики для мира. Нас должна объединять не борьба за рейтинги, а ответственность за страну и будущие поколения.

Единство, которое сильнее ударов

Будущее Украины решаем мы сами, а не враг.

История доказывает: когда украинцы разобщены – москва пытается покорить нас. Но когда мы стоим бок о бок – она бессильна.

Едины в борьбе. Едины в скорби. Едины в вере в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости Украины Война России против Украины
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ