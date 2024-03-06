Стефанчук объяснил, когда можно будет прогнозировать второе чтение законопроекта о мобилизации

"Подано 4195 поправок, над которыми в комитете продолжается работа. Как только работа будет завершена, он будет передан в юридическое управление, будет вычитан и после этого будет готов для внесения в зал", - рассказал Стефанчук.

По словам главы Верховной рады, сколько времени займет весь вышеупомянутый процесс - станет известно после проведения консультации с фракциями и группами, а также будет зависеть от конечной редакции законопроекта, который выйдет из комитета.

"Это будет основой для того, чтобы планировать тайминг прохождения этого законопроекта в парламенте", - пояснил Стефанчук.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

По словам члена комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Рада может принять новый законопроект о мобилизации во втором чтении до конца марта.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.