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Стефанчук объяснил, когда можно будет прогнозировать второе чтение законопроекта о мобилизации

Фото: Руслан Стефанчук, глава Верховной рады Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В законопроект о мобилизации подали 4195 правок, над которыми сейчас идет работа. После этого документ будет передан в юридическое управление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной рады (ВР) Украины Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

"Подано 4195 поправок, над которыми в комитете продолжается работа. Как только работа будет завершена, он будет передан в юридическое управление, будет вычитан и после этого будет готов для внесения в зал", - рассказал Стефанчук. 

По словам главы Верховной рады, сколько времени займет весь вышеупомянутый процесс - станет известно после проведения консультации с фракциями и группами, а также будет зависеть от конечной редакции законопроекта, который выйдет из комитета. 

"Это будет основой для того, чтобы планировать тайминг прохождения этого законопроекта в парламенте", - пояснил Стефанчук.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

По словам члена комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Рада может принять новый законопроект о мобилизации во втором чтении до конца марта.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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