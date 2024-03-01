Когда депутаты примут новый закон о мобилизации: что говорят в Раде

Рада может принять новый законопроект о мобилизации во втором чтении до конца марта. В документ внесли более 4 тысяч поправок.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Если говорить о сроках, то, по его словам, ориентировочно в следующий понедельник, 4 марта, секретариат должен подготовить сравнительную таблицу этого законопроекта. И далее, начиная с 5-6 марта, Рада может приступить к постатейному обсуждению и к учету или отклонению этих законодательных поправок с участием подававших их нардепов.

"Оптимистично - что комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистически - до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта у нас есть все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении", - отметил Вениславский.

В документ внесли более 4 тысяч поправок

Как добавил нардеп, в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, по меньшей мере, с начала полномасштабного вторжения еще не было такого количества поправок.

"Поэтому было принято решение все однотипные законодательные поправки разбить на группы. И в результате более 4 тысяч поправок мы получили 16 блоков из ключевых вещей, которые народные депутаты предлагали нам изменить, выложить в другие редакции и т.д.", - говорит Вениславский.

По его данным, комитет прошел все 16 блоков.

"Мы работали четыре дня, с понедельника по четверг включительно. Сейчас я пришел с заседания комитета, на котором мы финализировали и рассмотрели переходные и заключительные положения законопроекта. Далее, на основании концептуальных вещей, которые мы рассмотрели и поддержали или не поддержали в этих блоках, секретариат комитета сформирует сравнительную таблицу с законодательными предложениями, объединенными в эти 16 блоков. Тогда мы сможем значительно быстрее отклонить или одобрить те или иные поправки", - добавил нардеп.

Первое чтение законопроекта о мобилизации

Верховная рада 7 февраля одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. 243 народных депутатов поддержали проект закона, 12 проголосовали против и воздержались - 45.

После того, как законопроект был принят в первом чтении, в Минобороны Украины заявили, что при подготовке документа о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины проработает с профильным комитетом Верховной рады все предложения по улучшению закона. Кроме того, на протеворечивость норм, которые содержит законопроект указывал и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, новый законопроект о мобилизации был внесен Раду 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине. При этом, и ко второму документу оказалось не меньше вопросов, чем к первому его варианту.