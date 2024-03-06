Стефанчук пояснив, коли можна буде прогнозувати друге читання законопроєкту про мобілізацію

"Подано 4195 поправок, над якими в комітеті триває робота. Як тільки робота буде завершена, він буде переданий в юридичне управління, буде вичитаний і після цього буде готовий для внесення в зал", - розповів Стефанчук.

За словами голови Верховної ради, скільки часу займе весь вищезгаданий процес - стане відомо після проведення консультації з фракціями та групами, а також залежатиме від кінцевої редакції законопроєкту, який вийде з комітету.

"Це буде основою для того, щоб планувати таймінг проходження цього законопроєкту в парламенті", - пояснив Стефанчук.

Новий законопроєкт про мобілізацію

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

За словами члена комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, Рада може прийняти новий законопроект про мобілізацію у другому читанні до кінця березня.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.