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Большинство поляков выступают против вступления Украины в ЕС

13:21 25.06.2026 Чт
2 мин
Только каждый третий поляк хочет видеть Украину в ЕС
aimg Ирина Глухова
Большинство поляков выступают против вступления Украины в ЕС Фото: большинство поляков выступают против вступления Украины в ЕС (Getty Images)
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Большинство граждан Польши выступают против вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, который приводит Radio Zet .

Как поляки относятся к вступлению Украины в ЕС

В ходе опроса поляков спросили, должна ли Украина стать членом Европейского Союза.

В общей сложности 59,7% опрошенных высказались против вступления Украины:

  • 27,4% ответили "скорее нет";
  • 32,3% – "точно нет".

Только 35,4% респондентов поддержали будущее членство Украины в ЕС:

  • 8,4% ответили "однозначно да";
  • 26,9% - "скорее да".

Еще 5% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос показал существенную разницу в зависимости от политических симпатий респондентов.

Среди избирателей партий правительственной коалиции ("Гражданская платформа", "Ливица", Польская крестьянская партия и "Польша 2050") вступление Украины в ЕС поддерживают 64%, в то время как 32% выступают против .

В то же время среди сторонников оппозиционных сил ("Право и справедливость", "Конфедерация", "Конфедерация Польской Короны" и "Итого") лишь 24% поддерживают членство Украины в ЕС , тогда как 73% высказались против .

Как проводили опрос

Общенациональный опрос Radio Zet провел Институт рыночных и социальных исследований IBRiS.

Исследования проводились 12-13 июня 2026 методом стандартизированных телефонных интервью (CATI). В нем приняло участие 1068 респондентов.

Ухудшение польско-украинских отношений началось после присвоения президентом Украины Владимиром Зеленским наименование "Героев УПА" одному из подразделений ВСУ.

Это решение раскритиковали польские власти, после чего президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Зеленского ордена Белого Орла .

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