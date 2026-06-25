Большинство поляков выступают против вступления Украины в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, который приводит Radio Zet .

Как поляки относятся к вступлению Украины в ЕС

В ходе опроса поляков спросили, должна ли Украина стать членом Европейского Союза.

В общей сложности 59,7% опрошенных высказались против вступления Украины:

27,4% ответили "скорее нет";

32,3% – "точно нет".

Только 35,4% респондентов поддержали будущее членство Украины в ЕС:

8,4% ответили "однозначно да";

26,9% - "скорее да".

Еще 5% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос показал существенную разницу в зависимости от политических симпатий респондентов.

Среди избирателей партий правительственной коалиции ("Гражданская платформа", "Ливица", Польская крестьянская партия и "Польша 2050") вступление Украины в ЕС поддерживают 64%, в то время как 32% выступают против .

В то же время среди сторонников оппозиционных сил ("Право и справедливость", "Конфедерация", "Конфедерация Польской Короны" и "Итого") лишь 24% поддерживают членство Украины в ЕС , тогда как 73% высказались против .

Как проводили опрос

Общенациональный опрос Radio Zet провел Институт рыночных и социальных исследований IBRiS.

Исследования проводились 12-13 июня 2026 методом стандартизированных телефонных интервью (CATI). В нем приняло участие 1068 респондентов.