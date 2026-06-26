Как скандал с орденом Зеленского изменил рейтинг Навроцкого: опрос

Уровень доверия поляков к президенту Каролю Навроцкому достиг исторического максимума. Стремительный рост его рейтинга совпал с решением лишить ордена украинского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Согласно данным опроса IBRiS, уровень доверия к Каролю Навроцкому вырос на 8,4 процентного пункта за месяц и составил рекордные 54,8%. Он превзошел предыдущий исторический максимум, принадлежавший эксспикеру Сейма Шимону Холовне (54,4% в январе 2024 года).

Издание отмечает, что такой скачок популярности может быть напрямую связан с решением забрать орден Белого Орла у президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время, недоверие к Навроцкому выразили 39,3% респондентов. Для польской политики ситуация, когда политик имеет больше положительных оценок, чем отрицательных, редкость.

Опрос проводился 19-21 июня методом телефонного анкетирования. В нем приняло участие 1100 респондентов.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши.

Причиной такого шага стало присвоение одному из подразделений сил специальных операций ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА.