Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ

С начала контрнаступления прошло почти два месяца, и в последнее время сложилось впечатление о том, что оно замедлилось. До минувшей недели крайний заметный успех датировался еще 29 июня – освобождением села Ровнополь (Донецкая область).

Далее бои в основном шли на подступах к ключевым пунктам первой линии обороны РФ, и на Западе появилась обеспокоенность украинскими темпами. Министр обороны Алексей Резников признал, что наступление идет медленно, но по плану. Хотя не в нашу пользу играет целый ряд факторов – от количества боеприпасов до систем ПВО и протяженности фронта.

"Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия боя. И против нас большое число врагов. Это война, это не компьютерная игра", – отметил он в интервью CNN, добавив, что Силам обороны приходится вручную расчищать минные поля.

Вслед за этим Bloomberg и The New York Times сообщили о начале крупного наступления на юге, и по оценкам неназванных источников в Пентагоне, основной удар якобы ожидается южнее города Орехов (Запорожская область) в сторону оккупированного Мелитополя.

Очевидно, именно юг на данный момент является приоритетом, несмотря на то, что ВСУ продвигаются и в сторону Бахмута, а также отбили попытку россиян прорваться в Харьковскую область со стороны Сватово.

Лимано-Купянское направление: попытка прорыва обернулась провалом

На прошлой неделе российские и украинские Telegram-паблики сообщали о захвате трех небольших сел в Луганской области – Надии, Сергеевки и Новоегоровки. Однако спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг эту информацию.

"Тактическая линия там особо не изменилась", – заявил он после сообщений российского минобороны о якобы продвижении.

Аналитики портала DeepState уточняют, что ситуация в данном районе была динамичной, россияне пытались продвинуться, но Силы обороны получили подкрепление и стабилизировали линию фронта.

Согласно актуальной карте, Надия под контролем Украины, Новоегоровка в серой зоне, а в Сергеевку все-таки зашли войска противника.

Украинские силы стабилизировали фронт на оси Сватово-Боровая (фото deepstatemap.live)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что здесь у россиян иногда получается добиться тактических успехов, но наши войска постоянно отбивают территории.

"Враг пытается действовать в посадках, в так называемой "зеленке", местами применяет артиллерию и танки. Но если глобально говорить о Лимано-Купянском направлении, то Россия ничего не достигла от слова "вообще". Ее войска не вышли на Боровую (Харьковская область, – ред.), не прорвали нашу оборону и не заняли левый берег реки Оскол, а также не вышли на возможность атаковать наши позиции в районе Белогоровки и Бахмута с северного фланга", – рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Как пишет NYT, не исключено, что российские штурмы в направлении Боровой, Купянска и Лимана связаны с продвижением Сил обороны южнее. Издание полагает, что если украинские войска удержат позиции и, например, ударят в направлении Кременной, то смогут разорвать логистику противника и даже обойти Бахмут с тыла.

Бахмутское направление: враг несет дикие потери

На этом направлении украинские войска медленно, но уверенно продвигаются вперед. На днях президент Владимир Зеленский прибыл под Бахмут, чтобы поздравить бойцов Сил специальных операций. С их участием россиян активно вытесняют с позиций возле сел Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка на южном фланге. По некоторым данным, бои идут уже на улицах этих населенных пунктов.

Сергей Череватый подчеркивает, что контрнаступление здесь постоянно набирает обороты. И в общей сложности удается ежедневно проходить по несколько сотен метров.

"Это тактика медленного, но неуклонного продвижения. Мы понимаем, что у нас сопоставимые силы и средства, но иногда противник превосходит нас численностью", - отметил он.

Силы обороны продолжают выдавливать россиян южнее Бахмута (фото deepstatemap.live)

По его словам, украинские войска под Бахмутом используют тактику окружения, маневров и засад, а не прямых лобовых атак в отличие от печально известных российских "мясных штурмов". В то же время он подчеркивает, что вражеские потери только на бахмутском участке превысили потери СССР во всей 10-летней Афганской кампании (15 000 погибшими).

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский подчеркнул, что по оккупантам здесь постоянно работает артиллерия. И опубликовал соответствующее видео с подписью о том, что движение продолжается.

По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, на то, что наступление с южной стороны идет активнее чем с северной, есть свои причины.

"Скорее всего, на севере россияне держат более мощную оборону и сосредоточили большее количество войск. Для нас это сути не меняет, задача остается в том, чтобы окружить город. Необязательно брать его сразу в окружение со всех сторон, можно нанести удар с юга, выбить врага из Бахмута, а потом уже двигаться и на севере", – отметил он в беседе с изданием.

Александр Мусиенко уверен, что наступление на Бахмут могло быть более стремительным, если бы Силы обороны имели достаточно артиллерии и других средств.

"В этом случае, я думаю, нашим подразделениям уже бы удалось освободить Бахмут. Но очевидно, что на сегодня с точки зрения контрнаступления приоритетом является именно юг. И поэтому войска в районе Бахмута выполняют феноменальную задачу, добиваясь успехов", - добавил он.

Бердянское направление: что будет после Старомайорского

Спустя месяц штурмовых действий 27 июля стало известно об освобождении села Старомайорское (Волновахский район, Донецкая область). С момента деоккупации Ровнополя это был первый подобного рода успех Вооруженных сил Украины.

По словам спикера Таврического направления Валерия Шершня, битва за село была долгой, поскольку приходилось двигаться в условиях тотального минирование. Поэтому операцию можно считать своего рода уникальной.

"Когда наши штурмовики перешли за середину Старомайорского, на южную окраину, то столкнулись с тотальным минированием. Россияне заминировали все что только возможно, даже наши специалисты из ССО были озадачены. У наших инженеров было много работы, а саперы прибегали к разным ухищрениям при разминировании", – рассказал он.

Поэтому штурмовики шли вперед со специальным оборудованием, снимая и подрывая растяжки. В то же время из-за "минных шлагбаумов" (широких и глубоких заграждений) не удалось вывезти трофейную технику. Дополнительно ситуацию усложнялась погодой, так как из-за проливных дождей размыло грунтовые дороги.

Согласно картам DeepState, на несколько километров удалось продвинуться в сторону оккупированного села Володино. А некоторые аналитики отмечают, что за Старомайорским наши войска ждет вторая линия обороны РФ.

За Старомайорским, скорее всего, размещена вторая линия обороны РФ (фото deepstatemap.live)

"Сейчас стоит задача закрепиться на новых рубежах и создать возможности для движения дальше на Завитне Бажання, Урожайное и Старомлиновку. Последняя является ключевой высотой для того, чтобы наша артиллерия могла наносить удары по россиянам южнее. Есть сложности, связанные с минами и постоянными контратаками врага. Поэтому ждать быстрого наступления не стоит", – говорит Александр Мусиенко.

Эксперт Алексей Гетьман обращает внимание на то, что американский Институт изучения войны (ISW) и западные разведки склоняются к тому, что украинским силам может понадобиться до трех недель, чтобы выйти на побережье Азовского моря или, по крайней мере, взять сухопутный коридор до Крыма под огневой контроль.

Мелитопольское направление: дорога на Токмак

Еще одно направление, на котором ВСУ демонстрируют успехи. Как отмечает замминистра обороны Анна Маляр, есть продвижение в районе Малая Токмачка-Работино.

"На направлении Малая Токмачка-Работино (Силы обороны, – ред.) имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – написала она в своем Telegram.

ВСУ закрепляются на рубежах вблизи Работино в Запорожской области (фото deepstatemap.live)

Более того, западные СМИ не исключают, что украинские силы могли вплотную подойти к так называемым "зубам дракона" (железобетонные противотанковые пирамиды) под оккупированным Токмаком. В частности, в сети разошлось видео, на котором якобы украинская техника пыталась преодолеть ров на восток от сел Новое и Харьково. И судя по карте, это довольно далеко от постоянных украинских позиций.

Согласно спутниковым снимкам, "зубы дракона" протянулись в три ряда почти вдоль всей линии фронта. И вполне вероятно, что украинские военные действительно выискивают слабые места в обороне врага уже возле Токмака.

"Перед ними стоят две задачи – разминирование территорий и определения уязвимостей, через которые можно будет продвигаться дальше. История с разведкой возле "зубов дракона" именно об этом. Но опять же, пока наши войска сосредоточены на том, чтобы сначала закрепиться на новых рубежах", - говорит Мусиенко.

В целом, как отмечают в британской разведке, вполне вероятно, что наступление на юг истощило две российские армии – 58-ю южнее Орехова и 5-ю в районе Великой Новоселки. А также полагают, что в ближайшее время большой российской проблемой станет дефицит резервов и снарядов для артиллерии.

Удары в тыл: Москва и Крым

За последние несколько дней состоялись четвертая и пятая атака дронов на Москву. В обоих случаях удары пришлись по деловому району Москва-Сити в центре российской столицы.

Сначала два беспилотника повредили фасады и частично разрушили внутренние помещения в башнях, в одной из которых находятся офисы трех министерств. А в ночь на 1 августа как минимум один дрон тоже ударил по башне Москва-Сити.

Украинская сторона не подтверждала причастность, однако президент Владимир Зеленский ясно дал понять, что война возвращается на территорию России и это неизбежный процесс.

Как считают в NYT, удары по Москве в любом случае снижают ее способность вести войну против Украины. И западные аналитики уверены, что они помимо символического имеют стратегическое значение.

"Они могли бы заставить российских военных командиров принять трудные решения о том, как развернуть ресурсы, и разжечь и без того глубокие разногласия в российском командовании", – пишет издание.

Хотя куда больше повлиять на способность России вести войну могут удары по мостам между оккупированным Крымом и материковой Украиной. На днях снова был атакован Чонгарский мост, но на этот раз именно железнодорожный.

По словам херсонского гауляйтера Владимира Сальдо, на мост через Сиваш якобы летело 12 ракет Storm Shadow, и все они были сбиты. Однако появившиеся снимки разбитых путей говорят об обратном.

Удар по Чонгарскому мосту повредил железную дорогу (фото t.me Bratchuk_Sergey)

Начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк называет это филигранной работой, которая заставит россиян искать другие логистические пути.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что повреждения не настолько критичны, и россияне восстановят железную дорогу. Главный вопрос – за какое время.

Алексей Гетьман подчеркивает, что повреждение второго Чонгарского моста может фактически парализовать сухопутный коридор.

"По большому счету, в Крым уже сложно что-то подвозить, остается лишь Керченский мост. Но у меня такое предчувствие, что в ближайшие дни и на нем железнодорожное сообщение будет подорвано", – отметил он в разговоре с РБК-Украина.

По его словам, как только это произойдет, Крым превратится в остров, ведь у россиян останется только воздушная или морская логистика.

"Но здесь будут совершенно не те масштабы, как в случае с железной дорогой. Поэтому я считаю, да и южная группировка РФ тоже понимает, что скоро будет обречена. Уже совсем у россиян останется три выхода: бежать, пока не поздно; подождать и сдаться в плен; либо, если не хотят, они будут просто уничтожены нашими ВСУ", - добавил эксперт.

Пожалуй, украинское командование в плане наступления на юг делает на Крым особую ставку. Кроме ударов по мостам, там практически ежедневно звучат взрывы, а неизвестные дроны атакуют военные объекты и корабли Черноморского флота России.

Тем временем восьмую неделю подряд представители Минобороны отчитываются об освобожденных территориях. Согласно последней сводке, по ходу летнего контрнаступления деоккупировано более 240 квадратных километров украинской земли. Для сравнения это немногим меньше площади Николаева.