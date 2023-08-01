Контрнаступление ВСУ на юге уже истощило силы двух российских армий, - британская разведка

На юге Украины ожесточенные бои продолжаются в двух секторах. У российской армии наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, к югу от Орехова украинские атаки были сосредоточены на 58-й общевойсковой армии России (58 САА). Эта армия, скорее всего, истощена, поскольку ее передовые части ведут напряженные бои уже более восьми недель.

Дальше на восток, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся российские силы оттягиваются как из Восточного, так и из Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы координации.

По данным британской разведки, подразделения 5-й общевойсковой армии, вероятно, испытывают особое давление и, вероятно, также считают, что им давно пора провести ротацию с линии фронта.

"На юге общими проблемами для российских командиров, скорее всего, будут нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов частей в обороне", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. До сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

В то же время The New York Times и Bloomberg сообщили о начале нового крупного этапа наступления ВСУ.

По данным источников The New York Times, усиленные группировки ВСУ проведут операции по продвижению на юг через российские минные поля, а также другие укрепления в оккупированный город Токмак, а в случае успеха - далее в Мелитополь.