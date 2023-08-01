Удары по России снижают способность Кремля вести войну против Украины, - NYT

Атаки дронов на Москву и другие регионы России снижают способность Кремля вести войну против Украины. Они позволяют усилить разногласия среди российского командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание процитировало президента Украины Владимир Зеленского, который накануне заявил, что постепенно война возвращается на территорию РФ, а именно в символические центры и военные базы.

Как отмечают авторы, целью атак на территории России являются военные объекты, которые помогают вести войну против Украины. По мнению аналитиков, такие удары, в частности, по Москве, несут не только символическое, но и стратегическое значение.

"Нападения Украины на Россию являются более чем просто символическим возмездием, говорят военные аналитики, и могут иметь решающее значение для более широких усилий Киева снизить способность Кремля вести войну. Они могли бы заставить российских военных планировщиков принять трудные решения о том, как развернуть ресурсы, и разжечь и без того глубокие разногласия в российском командовании", - говорится в материале.

Генерал-лейтенант в отставке и бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Ходжес считает, что главное преимущество россиян - это масса. По его словам, лучший способ нейтрализовать это преимущество - уничтожить, ухудшить или нарушить работу штаб-квартир и логистики.

Он добавил, что удары по России "создают проблемы определения приоритетов для российского высшего командования", поэтому всякий раз, когда беспилотник взрывается в центре Москвы, растет неопределенность относительно того, куда Украина ударит в следующий раз.

Взрывы в Москве

Напомним, в ночь на 30 июля в Москве раздались взрывы. Позже стало известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити".

Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

Этой ночью, 1 августа, в районе "Москва-сити" снова раздались взрывы. По предварительным данным, как минимум один дрон влетел в башню элитного комплекса.