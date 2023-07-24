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Резников озвучил причины, замедляющие контрнаступление

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Понедельник 24 июля 2023 21:57
Резников озвучил причины, замедляющие контрнаступление Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Контрнаступление украинских военных идет медленно, однако все происходит по плану.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

По его словам, мнение о скором наступлении было бы ошибочным, ведь на фронте есть много аспектов, которые на это влияют. В частности это количество боеприпасов, артиллерийские снаряды и системы.

"Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия боя. И против нас большое количество врагов. Так что это война, это не компьютерная игра", - сказал Резников.

Он отметил, что украинское командование видит ситуацию на поле боя и быстро реагирует на новые события.

Министр рассказал, что замедление контрнаступления вызвано большим количеством минных полей. Поэтому ВСУ приходится расчищать вручную тропы через поля.

"Нам нужно использовать наших солдат, саперов очень медленно и очень медленно, готовя коридоры для реального наступательного движения", - сказал Резников.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом в Совете национальной безопасности США заявляли, что российские захватчики в течение многих месяцев строили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

Однако в Минобороны Украины считают, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

Отметим, что сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не будет скорым.

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Алексей Резников Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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