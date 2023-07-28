Украинские силы на юге вплотную подошли к "зубам дракона" РФ, - CNN

Вооруженные силы Украины, как утверждают российские СМИ, вплотную подошли к "зубам дракона" России на одном из участков фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, вероятно видео, которое распространяют россияне, было снято в районе к востоку от небольших сел Новое и Харьково в Запорожской области Украины.

Фото: Запорожская область по состоянию на 27.07 в 21:57 (deepstatemap)

"На видео, снятом с российской военной позиции, видно, как украинский военный автомобиль движется по полю, направляясь ко рву перед большим рядом "зубов дракона" - пирамид из бетона и арматуры, которые могут служить барьерами против танков", - пишет CNN.

Что такое зубы дракона?

Железобетонные конструкции "зубы дракона" - это квадратно-пирамидальные укрепления высотой 90-120 см.

Согласно спутниковым кадрам, россияне установили "зубы дракона" по всей территории, которую они оккупировали. "Зубы" проложены в три ряда глубиной, которые тянутся на сотни километров.

Ситуация на фронте

Как писал ранее Институт изучения войны, Кремль пытается изобразить контрнаступление наших воинов неудачным, чтобы поднять моральный дух оккупантов. Между тем, наши воины продолжают вести контрнаступательные операции сразу на нескольких направлениях и имеют