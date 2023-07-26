Россияне заявили о захвате трех сел возле Купянска. В ВСУ опровергли

В Вооруженных силах Украины опровергли заявление российских оккупантов о якобы захвате трех населенных пунктов возле Купянска в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в комментарии CNN .

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась", - сказал Череватый.

Ранее российские официальные лица сообщили, что их войска якобы заставили ВСУ отступить на несколько километров, оставив при этом три небольших населенных пункта.

По словам оккупантов, их общее продвижение "составило до четырех километров по фронту и до двух километров вглубь войск противника".

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Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлении. Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, однако несет значительные потери. На этом участке фронта продолжаются тяжелые бои.