Румыния протестировала систему перехвата дронов Merops с ИИ от экс-директора Google

Румыния экстренно усиливает защиту своих границ на фоне войны в Украине. На базе у Черного моря завершились испытания новейших беспилотников-перехватчиков системы Merops.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр обороны страны Раду Мируца заявил, что ИИ-дроны станут на боевое дежурство уже "через считанные дни". Разработчиком системы является компания Project Eagle, которую основал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

Система Merops - это комплексное решение для борьбы с воздушными целями. Она уже успешно работает в Украине и Польше, а теперь очередь Румынии.

В состав комплекса входят:

наземная база управления;

мобильные пусковые установки;

дроны-перехватчики Surveyor.

Аппараты Surveyor действуют автономно и искусственный интеллект самостоятельно ведет цель. Радар помогает системе работать при любых погодных условиях, что значительно повышает шансы на перехват вражеских объектов.

Испытания длились две недели под эгидой НАТО. Тестировали все: радары, датчики и оборудование для постановки помех. Проверяли имеющиеся системы на прочность.

Министр обороны Раду Мируца назвал испытания частично успешным. Во время одного из тестов перехватчик слишком быстро изменил курс. Он промахнулся мимо цели. Однако общее впечатление от технологии осталось положительным.

Главная цель развертывания системы - защитить реку Дунай, где российские дроны-нарушители появляются чаще всего.

Арсенал Румынии: чем еще защищают небо

Новые дроны дополнят систему ПВО страны. Румыния активно покупает западное и корейское вооружение.

Сейчас румынское небо держат:

американские истребители F-16;

зенитно-ракетные комплексы Patriot;

ракетные установки HIMARS от Lockheed Martin;

южнокорейские ракеты Chiron;

немецкие зенитные пушки Gepard.

Теперь к этому списку добавят ИИ-перехватчики. Они станут первой линией защиты. Такие дроны эффективно борются с дешевыми беспилотниками, что позволит не тратить дорогие ракеты Patriot на мелкие цели.