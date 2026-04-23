ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Французские истребители с ядерными ракетами отработают удары по целям в России

15:30 23.04.2026 Чт
3 мин
Как Польша и Франция готовятся действовать без лишней бюрократии НАТО?
Сергей Козачук
Фото: Франция и Польша проведут ядерные учения против РФ (Getty Images)

Франция и Польша планируют совместные учения ВВС над Балтикой с участием истребителей Rafale, способных нести ракеты с ядерными боеголовками. В рамках тренировок будут отрабатывать имитацию ударов по целям на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska.

Читайте также: Польша присоединится к ядерному сдерживанию Франции из-за угрозы РФ

Детали учений и изменение доктрины

По информации издания, учения пройдут на восточном фланге НАТО, в частности над акваторией Балтийского моря и в северных регионах Польши.

По сценарию, польские пилоты на F-16 будут выполнять разведку и идентификацию целей, тогда как французские Rafale B будут имитировать применение ядерных ракет ASMP.

Истребители способны осуществлять перелеты из Франции к линии Будапешт - Кенигсберг для атак на объекты в России и Беларуси.

Такое сотрудничество стало возможным благодаря обновлению стратегической доктрины Франции, которую президент Эммануэль Макрон объявил в марте в Бресте.

Решение расширяет французский "ядерный зонтик" на европейских союзников, которые сталкиваются с агрессией РФ. При этом отмечается, что ядерные боеголовки не будут храниться в Польше постоянно, а будут появляться периодически во время тренировок.

Оборона вне бюрократии НАТО

Как отметило WP, особенностью польско-французского сотрудничества является создание военного подразделения, которое будет функционировать вне стандартной бюрократии НАТО.

Это должно обеспечить максимальную скорость принятия решений в случае нападения России, не дожидаясь длительных обсуждений в рамках 5-й статьи Альянса. Окончательное решение о применении ядерного оружия остается исключительно за президентом Франции.

Кроме авиационных учений, Париж предложил Варшаве совместную работу в сфере спутниковой разведки.

Сейчас ядерный арсенал Франции насчитывает 290 боеголовок, а его воздушный компонент базируется на двух эскадрильях Rafale.

Ядерное сдерживание

Напомним, 21 апреля во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Гданьск стороны официально объявили о старте программы "передового ядерного сдерживания". Польский премьер Дональд Туск тогда подчеркнул, что готовы к активному сотрудничеству с французскими союзниками, чтобы "враги не решились напасть".

Это решение стало ответом на изменение ситуации с безопасностью в регионе.

Ранее РБК-Украина писало, что Польша начала масштабное перевооружение и подготовку к отражению агрессии РФ. В Варшаве отмечают, что учитывают опыт войны в Украине, фокусируясь на защите восточных границ и укреплении ПВО.

В то же время эксперты отмечают, что страны Балтии и Польша сейчас находятся в наибольшей зоне риска относительно потенциального конфликта с Москвой. Именно поэтому расширение французского "ядерного зонтика" на восточный фланг НАТО рассматривается как ключевой элемент предотвращения большой войны в Европе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
