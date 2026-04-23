Французские истребители с ядерными ракетами отработают удары по целям в России
Франция и Польша планируют совместные учения ВВС над Балтикой с участием истребителей Rafale, способных нести ракеты с ядерными боеголовками. В рамках тренировок будут отрабатывать имитацию ударов по целям на территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska.
Детали учений и изменение доктрины
По информации издания, учения пройдут на восточном фланге НАТО, в частности над акваторией Балтийского моря и в северных регионах Польши.
По сценарию, польские пилоты на F-16 будут выполнять разведку и идентификацию целей, тогда как французские Rafale B будут имитировать применение ядерных ракет ASMP.
Истребители способны осуществлять перелеты из Франции к линии Будапешт - Кенигсберг для атак на объекты в России и Беларуси.
Такое сотрудничество стало возможным благодаря обновлению стратегической доктрины Франции, которую президент Эммануэль Макрон объявил в марте в Бресте.
Решение расширяет французский "ядерный зонтик" на европейских союзников, которые сталкиваются с агрессией РФ. При этом отмечается, что ядерные боеголовки не будут храниться в Польше постоянно, а будут появляться периодически во время тренировок.
Оборона вне бюрократии НАТО
Как отметило WP, особенностью польско-французского сотрудничества является создание военного подразделения, которое будет функционировать вне стандартной бюрократии НАТО.
Это должно обеспечить максимальную скорость принятия решений в случае нападения России, не дожидаясь длительных обсуждений в рамках 5-й статьи Альянса. Окончательное решение о применении ядерного оружия остается исключительно за президентом Франции.
Кроме авиационных учений, Париж предложил Варшаве совместную работу в сфере спутниковой разведки.
Сейчас ядерный арсенал Франции насчитывает 290 боеголовок, а его воздушный компонент базируется на двух эскадрильях Rafale.
Ядерное сдерживание
Напомним, 21 апреля во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Гданьск стороны официально объявили о старте программы "передового ядерного сдерживания". Польский премьер Дональд Туск тогда подчеркнул, что готовы к активному сотрудничеству с французскими союзниками, чтобы "враги не решились напасть".
Это решение стало ответом на изменение ситуации с безопасностью в регионе.
Ранее РБК-Украина писало, что Польша начала масштабное перевооружение и подготовку к отражению агрессии РФ. В Варшаве отмечают, что учитывают опыт войны в Украине, фокусируясь на защите восточных границ и укреплении ПВО.
В то же время эксперты отмечают, что страны Балтии и Польша сейчас находятся в наибольшей зоне риска относительно потенциального конфликта с Москвой. Именно поэтому расширение французского "ядерного зонтика" на восточный фланг НАТО рассматривается как ключевой элемент предотвращения большой войны в Европе.