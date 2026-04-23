Французские истребители с ядерными ракетами отработают удары по целям в России

Франция и Польша планируют совместные учения ВВС над Балтикой с участием истребителей Rafale, способных нести ракеты с ядерными боеголовками. В рамках тренировок будут отрабатывать имитацию ударов по целям на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska .

Детали учений и изменение доктрины

По информации издания, учения пройдут на восточном фланге НАТО, в частности над акваторией Балтийского моря и в северных регионах Польши.

По сценарию, польские пилоты на F-16 будут выполнять разведку и идентификацию целей, тогда как французские Rafale B будут имитировать применение ядерных ракет ASMP.

Истребители способны осуществлять перелеты из Франции к линии Будапешт - Кенигсберг для атак на объекты в России и Беларуси.

Такое сотрудничество стало возможным благодаря обновлению стратегической доктрины Франции, которую президент Эммануэль Макрон объявил в марте в Бресте.

Решение расширяет французский "ядерный зонтик" на европейских союзников, которые сталкиваются с агрессией РФ. При этом отмечается, что ядерные боеголовки не будут храниться в Польше постоянно, а будут появляться периодически во время тренировок.

Оборона вне бюрократии НАТО

Как отметило WP, особенностью польско-французского сотрудничества является создание военного подразделения, которое будет функционировать вне стандартной бюрократии НАТО.

Это должно обеспечить максимальную скорость принятия решений в случае нападения России, не дожидаясь длительных обсуждений в рамках 5-й статьи Альянса. Окончательное решение о применении ядерного оружия остается исключительно за президентом Франции.

Кроме авиационных учений, Париж предложил Варшаве совместную работу в сфере спутниковой разведки.

Сейчас ядерный арсенал Франции насчитывает 290 боеголовок, а его воздушный компонент базируется на двух эскадрильях Rafale.