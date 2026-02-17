Стартовала программа "Деньги ходят за учителем": как подать заявку на 1500 гривен

В Украине официально началось пилотирование государственной политики "Деньги ходят за учителем". Педагоги уже могут подавать заявки на получение средств для профессионального развития через новую цифровую платформу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки .

