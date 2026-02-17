Стартовала программа "Деньги ходят за учителем": как подать заявку на 1500 гривен
В Украине официально началось пилотирование государственной политики "Деньги ходят за учителем". Педагоги уже могут подавать заявки на получение средств для профессионального развития через новую цифровую платформу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки.
Читайте также: Достойная жизнь без подработок: Лисовой озвучил планы по новым зарплатам учителей
Главное:
- Сумма выплаты: Участники пилота получат 1500 гривен на повышение квалификации.
- Свобода выбора: Педагоги смогут самостоятельно выбирать учебные программы под собственные нужды.
- Где подать заявку: Регистрация продолжается на платформе "Вектор" до 16 марта.
- Масштаб: На платформе уже зарегистрировались почти 30 тысяч педагогов.
Как подать заявку: пошаговая инструкция
Чтобы стать участником программы, учителю необходимо пройти верификацию профиля на платформе Вектор. Процесс состоит из нескольких этапов:
- Актуализация данных: Нужно обновить информацию об учебном заведении и указать классы, в которых преподаете.
- Подтверждение личности: Верификация осуществляется через BankID или квалифицированную электронную подпись (КЭП).
- Верификация заведением: После внесения данных руководство школы должно подтвердить их в системе. Только после этого открывается доступ к подаче заявки.
Важно для руководителей: С 16 февраля учебные заведения также должны пройти процесс активации кабинетов с помощью юридического КЭП.
Обучение для педагогов: график вебинаров
Для помощи участникам МОН проведет региональные вебинары. Приглашения на них поступят от областных департаментов образования.
18 февраля:
- 15:00 - Западные регионы (Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая обл.).
- 16:00 - Центральные и северные регионы (Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Черниговская, Ровенская, Полтавская обл.).
19 февраля:
- 15:00 - Восточные и южные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая, Сумская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская обл.).
- 16:00 - Одесская, Николаевская, Винницкая, Черкасская и Кировоградская обл.
Полезные ссылки:
Читайте также о том, что МВД обновило перечень мероприятий по охране учебных заведений на период военного положения. Теперь учеников 5-11 классов, всех учителей и посетителей школы будут проверять металлодетекторами на входе. Также в учреждениях установят камеры видеонаблюдения, записи с них будут хранить в течение 30 дней.
Ранее мы писали о том, что начался прием заявок на участие в программе Ukraine Global Scholars (UGS). Благотворители помогают талантливым абитуриентам из малоимущих семей получить образование в лучших школах-пансионах и колледжах мира. Все расходы на обучение они покрывают.