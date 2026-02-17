ua en ru
Стартовала программа "Деньги ходят за учителем": как подать заявку на 1500 гривен

Вторник 17 февраля 2026 11:45
UA EN RU
Стартовала программа "Деньги ходят за учителем": как подать заявку на 1500 гривен До 16 марта учителя должны зарегистрироваться на платформе "Вектор" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине официально началось пилотирование государственной политики "Деньги ходят за учителем". Педагоги уже могут подавать заявки на получение средств для профессионального развития через новую цифровую платформу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки.

Главное:

  • Сумма выплаты: Участники пилота получат 1500 гривен на повышение квалификации.
  • Свобода выбора: Педагоги смогут самостоятельно выбирать учебные программы под собственные нужды.
  • Где подать заявку: Регистрация продолжается на платформе "Вектор" до 16 марта.
  • Масштаб: На платформе уже зарегистрировались почти 30 тысяч педагогов.

Как подать заявку: пошаговая инструкция

Чтобы стать участником программы, учителю необходимо пройти верификацию профиля на платформе Вектор. Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Актуализация данных: Нужно обновить информацию об учебном заведении и указать классы, в которых преподаете.
  • Подтверждение личности: Верификация осуществляется через BankID или квалифицированную электронную подпись (КЭП).
  • Верификация заведением: После внесения данных руководство школы должно подтвердить их в системе. Только после этого открывается доступ к подаче заявки.

Важно для руководителей: С 16 февраля учебные заведения также должны пройти процесс активации кабинетов с помощью юридического КЭП.

Обучение для педагогов: график вебинаров

Для помощи участникам МОН проведет региональные вебинары. Приглашения на них поступят от областных департаментов образования.

18 февраля:

  • 15:00 - Западные регионы (Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая обл.).
  • 16:00 - Центральные и северные регионы (Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Черниговская, Ровенская, Полтавская обл.).

19 февраля:

  • 15:00 - Восточные и южные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая, Сумская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская обл.).
  • 16:00 - Одесская, Николаевская, Винницкая, Черкасская и Кировоградская обл.

Полезные ссылки:

