Образование в элитных заведениях мира: как украинцам бесплатно попасть на обучение за границу
В Украине стартовал прием заявок на участие в программе Ukraine Global Scholars (UGS). Благотворительная организация помогает талантливым абитуриентам из малоимущих семей получить образование в лучших школах-пансионах и колледжах мира с полным покрытием всех расходов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию МОН.
Главное:
- Что покрывает стипендия: обучение, проживание и питание в зарубежных учебных заведениях.
- Поддержка: финалисты получают полное сопровождение при подготовке и подаче документов в зарубежные заведения.
- Ключевое условие: после получения диплома стипендиат обязан вернуться в Украину и работать на благо государства минимум 5 лет.
- Дедлайн: заявки принимаются до 23:59 (по Киеву) 28 февраля 2026 года.
Как работает программа
Проект UGS ориентирован на поддержку молодежи, которая не имеет финансовой возможности оплатить обучение за рубежом самостоятельно. Организация не просто предоставляет средства, а выступает мостиком между украинским абитуриентом и элитными учебными заведениями.
Все участники, которые пройдут отбор в сообщество UGS 26, получат менторскую помощь, консультации по поступлению и подготовку к экзаменам.
Как подать заявку на участие
Для регистрации необходимо заполнить форму на официальном сайте организации. Организаторы отмечают важность соблюдения сроков - система прекратит прием документов ровно в полночь 28 февраля.
"По условиям программы после завершения обучения все стипендиаты должны вернуться в Украину и работать здесь не менее пяти лет", - отмечают в МОН.
