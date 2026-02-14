ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Образование в элитных заведениях мира: как украинцам бесплатно попасть на обучение за границу

Суббота 14 февраля 2026 08:00
UA EN RU
Образование в элитных заведениях мира: как украинцам бесплатно попасть на обучение за границу Украинские выпускники могут получить стипендии на обучение за рубежом (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине стартовал прием заявок на участие в программе Ukraine Global Scholars (UGS). Благотворительная организация помогает талантливым абитуриентам из малоимущих семей получить образование в лучших школах-пансионах и колледжах мира с полным покрытием всех расходов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию МОН.

Читайте также: Бесплатное образование, стипендия и жилье: как стать курсантом и куда подавать документы

Главное:

  • Что покрывает стипендия: обучение, проживание и питание в зарубежных учебных заведениях.
  • Поддержка: финалисты получают полное сопровождение при подготовке и подаче документов в зарубежные заведения.
  • Ключевое условие: после получения диплома стипендиат обязан вернуться в Украину и работать на благо государства минимум 5 лет.
  • Дедлайн: заявки принимаются до 23:59 (по Киеву) 28 февраля 2026 года.

Как работает программа

Проект UGS ориентирован на поддержку молодежи, которая не имеет финансовой возможности оплатить обучение за рубежом самостоятельно. Организация не просто предоставляет средства, а выступает мостиком между украинским абитуриентом и элитными учебными заведениями.

Все участники, которые пройдут отбор в сообщество UGS 26, получат менторскую помощь, консультации по поступлению и подготовку к экзаменам.

Как подать заявку на участие

Для регистрации необходимо заполнить форму на официальном сайте организации. Организаторы отмечают важность соблюдения сроков - система прекратит прием документов ровно в полночь 28 февраля.

"По условиям программы после завершения обучения все стипендиаты должны вернуться в Украину и работать здесь не менее пяти лет", - отмечают в МОН.

Читайте также о том, что недавно президент Владимир Зеленский принял решение в пять раз увеличить размеры президентских грантов для молодых ученых и докторов наук. Это должно поспособствовать развитию исследований в Украине.

Ранее мы писали о том, что в Киеве могут создать городскую стипендию для школьников 5-11 классов за высокие результаты в учебе. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. Инициатор предлагает взять за пример программу, которая уже работает в Ирпенской громаде.

Читайте РБК-Украина в Google News
стипендии Студенты
Новости
Зеленский озвучил, сколько Россия теряет своих солдат за километр оккупированной территории
Зеленский озвучил, сколько Россия теряет своих солдат за километр оккупированной территории
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы