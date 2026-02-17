Стартувала програма "Гроші ходять за вчителем": як подати заявку на 1500 гривень
В Україні офіційно розпочалося пілотування державної політики "Гроші ходять за вчителем". Педагоги вже можуть подавати заявки на отримання коштів для професійного розвитку через нову цифрову платформу.
Головне:
- Сума виплати: Учасники пілоту отримають 1500 гривень на підвищення кваліфікації.
- Свобода вибору: Педагоги зможуть самостійно обирати навчальні програми під власні потреби.
- Де подати: Реєстрація триває на платформі "Вектор" до 16 березня.
- Масштаб: На платформі вже зареєструвалися майже 30 тисяч освітян.
Як подати заявку: покрокова інструкція
Щоб стати учасником програми, вчителю необхідно пройти верифікацію профілю на платформі Вектор. Процес складається з кількох етапів:
- Актуалізація даних: Потрібно оновити інформацію про заклад освіти та вказати класи, у яких викладаєте.
- Підтвердження особи: Верифікація здійснюється через BankID або кваліфікований електронний підпис (КЕП).
- Верифікація закладом: Після внесення даних керівництво школи має підтвердити їх у системі. Тільки після цього відкривається доступ до подання заявки.
Важливо для керівників: З 16 лютого заклади освіти також мають пройти процес активації кабінетів за допомогою юридичного КЕП.
Навчання для педагогів: графік вебінарів
Для допомоги учасникам МОН проведе регіональні вебінари. Запрошення на них надійдуть від обласних департаментів освіти.
18 лютого:
- 15:00 - Західні регіони (Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька обл.).
- 16:00 - Центральні та північні регіони (Київ та область, Житомирська, Хмельницька, Чернігівська, Рівненська, Полтавська обл.).
19 лютого:
- 15:00 - Східні та південні регіони (Харківська, Луганська, Донецька, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська обл.).
- 16:00 - Одеська, Миколаївська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська обл.
Корисні посилання:
- Інструкції для вчителів та шкіл - за посиланням.
- Для запитань працює Viber-бот.
