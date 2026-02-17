ua en ru
Головна » Життя » Освіта

Стартувала програма "Гроші ходять за вчителем": як подати заявку на 1500 гривень

Вівторок 17 лютого 2026 11:45
Стартувала програма "Гроші ходять за вчителем": як подати заявку на 1500 гривень До 16 березня вчителі мають зареєструватись на платформі "Вектор" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні офіційно розпочалося пілотування державної політики "Гроші ходять за вчителем". Педагоги вже можуть подавати заявки на отримання коштів для професійного розвитку через нову цифрову платформу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки.

Головне:

  • Сума виплати: Учасники пілоту отримають 1500 гривень на підвищення кваліфікації.
  • Свобода вибору: Педагоги зможуть самостійно обирати навчальні програми під власні потреби.
  • Де подати: Реєстрація триває на платформі "Вектор" до 16 березня.
  • Масштаб: На платформі вже зареєструвалися майже 30 тисяч освітян.

Як подати заявку: покрокова інструкція

Щоб стати учасником програми, вчителю необхідно пройти верифікацію профілю на платформі Вектор. Процес складається з кількох етапів:

  • Актуалізація даних: Потрібно оновити інформацію про заклад освіти та вказати класи, у яких викладаєте.
  • Підтвердження особи: Верифікація здійснюється через BankID або кваліфікований електронний підпис (КЕП).
  • Верифікація закладом: Після внесення даних керівництво школи має підтвердити їх у системі. Тільки після цього відкривається доступ до подання заявки.

Важливо для керівників: З 16 лютого заклади освіти також мають пройти процес активації кабінетів за допомогою юридичного КЕП.

Навчання для педагогів: графік вебінарів

Для допомоги учасникам МОН проведе регіональні вебінари. Запрошення на них надійдуть від обласних департаментів освіти.

18 лютого:

  • 15:00 - Західні регіони (Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька обл.).
  • 16:00 - Центральні та північні регіони (Київ та область, Житомирська, Хмельницька, Чернігівська, Рівненська, Полтавська обл.).

19 лютого:

  • 15:00 - Східні та південні регіони (Харківська, Луганська, Донецька, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська обл.).
  • 16:00 - Одеська, Миколаївська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська обл.

Корисні посилання:

Читайте також про те, що МВС оновило перелік заходів з охорони закладів освіти на період воєнного стану. Тепер учнів 5-11 класів, усіх вчителів та відвідуваів школи перевірятимуть металодетекторами на вході. Також у закладах встановлять камери відеоспостереження, записи їз них зберігатимуть протягом 30 днів.

Раніше ми писали про те, що розпочався прийом заявок на участь у програмі Ukraine Global Scholars (UGS). Благодійники допомагають талановитим вступникам із незаможних родин здобути освіту в найкращих школах-пансіонах та коледжах світу. Усі витрати на навчання вони покривають.

Школа Вчитель Вчителька МОН
