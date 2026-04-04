Оккупанты "ослепли" в Крыму и на востоке: ВСУ уничтожили дефицитную РЛС (видео)

17:20 04.04.2026 Сб
СБС рассказали об успешной охоте на российские станции обнаружения
aimg Сергей Козачук
Фото: СБС поразили станцию С-400 в Крыму (Getty Images)

Украинские защитники нанесли серии прицельных ударов по объектам противовоздушной обороны врага, уничтожив редкую станцию радиолокации комплекса С-400 в Крыму и зенитные системы на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Читайте также: Дроны СБУ остановили производство на Алчевском меткомбинате (видео)

Детали операции в Феодосии

Во временно оккупированной Феодосии операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" поразили РЛС из состава новейшего комплекса С-400.

Эта техника способна одновременно сопровождать до сотни объектов и наводить десятки ракет на расстоянии в сотни километров.

По словам военных, пораженная станция была крайне сложной целью из-за способности врага быстро маневрировать.

Как отмечают в подразделении, установка обычно "меняет позицию раньше, чем ее успевают обнаружить", однако на этот раз дроны оказались быстрее.

Успехи на других направлениях

Параллельно с операцией в Крыму операторы беспилотных систем отработали по российским установкам в Донецкой и Луганской областях.

В частности, на Донбассе под удар попал ЗРК "Тор", а на Луганщине было уничтожено РЛС СКПП и зенитную установку на базе МТЛБ.

Уничтожение станций слежения имеет критическое значение для дальнейшей работы украинской авиации и дронов.

Комментируя результаты работы, операторы подчеркнули, что после ликвидации средств обнаружения противник на этих участках фактически становится "слепым".

Системное уничтожение логистики и ПВО РФ

Напомним, недавно подразделения Сил беспилотных систем (СБС) провели ряд успешных операций в Крыму и на востоке Украины. В частности, в начале апреля СБС совместно с ГУР провели масштабную атаку на полуострове, в ходе которой был поражен самолет Ан-72П и уничтожен склад с редкими российскими ударными дронами "Орион".

Также операторы СБС во взаимодействии с СБУ нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату, что привело к остановке производства на одном из ключевых промышленных объектов оккупантов.

Кроме того, в конце марта украинские военные на Донецком направлении сорвали запуск вражеских беспилотников "Гербера" и уничтожили ЗРК "Тор", сработав на опережение планов противника.

Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
