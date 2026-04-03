Силы беспилотных систем поразили ЗРК, топливные цистерны и склады РФ на Луганщине (видео)

16:02 03.04.2026 Пт
Советский комплекс не спасли даже "возможности поражения на малых высотах"
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинские военные уничтожают вражескую инфраструктуру (Getty Images)

Украинские Силы беспилотных систем нанесли очередные потери оккупантам на временно оккупированной Луганщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Бук-М1: "незабываемая встреча с украинской Птицей"

Вблизи населенного пункта Любимовка на временно оккупированной территории Луганщины "Птахи Мадяра" обнаружили и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1. Этот комплекс советского производства предназначен для поражения воздушных целей, в частности на малых высотах.

"Что, впрочем, не спасло комплекс от незабываемой последней встречи с свободолюбивым украинским Птахом с боевой частью 60-100 кг", - отметил командующий СБС Роберт Бровди.

Цистерны с топливом и склад армии РФ

Кроме зенитного комплекса, в районе Щетового ликвидированы цистерны с топливом. А в Вальяновском - склады материально-технических средств российских войск.

Операцию провели при координации Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Напомним, российское Минобороны недавно заявило о "полном захвате" Луганской области.

Однако Третья штурмовая бригада опровергла этот фейк: ее подразделения до сих пор держат позиции на Луганщине и за полгода отбили 144 попытки штурмов в том районе.

В марте украинские силы системно уничтожали вражескую инфраструктуру на Луганщине. 30 марта в оккупированном Алчевске вспыхнул масштабный пожар на металлургическом комбинате - российская ПВО не сработала.

А 26 марта пограничники подразделения "Феникс" уничтожили редкую подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС стоимостью около 600 тыс. долларов, которая обеспечивала цифровую связь между передовой и командными пунктами россиян.

