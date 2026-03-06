ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны СБУ ударили по авиаремонтному заводу и "Панцирям" в Крыму

12:49 06.03.2026 Пт
2 мин
Сезон ударов СБУ в Крыму открыт
aimg Ірина Глухова aimg Юлия Акимова
Дроны СБУ ударили по авиаремонтному заводу и "Панцирям" в Крыму Фото: дроны СБУ ударили по авиаремонтному заводу и "Панцирям" (Getty Images)

В ночь на 6 марта дроны СБУ нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Поражены авиаремонтный завод и позиции ПВО вблизи Джанкоя.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Читайте также: "Альфа" СБУ уничтожила половину российских "Панцирей": видео ударов

По словам источников, этой ночью Центр спецопераций "Альфа" СБУ открыл сезон весенних ударов по российским военным объектам в Крыму.

Беспилотники поразили производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также позиции военной техники и личного состава в Пушкино, вблизи аэродрома "Джанкой".

По предварительной информации, поражены:

  • Два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2".
  • БпЛА "Мохаджер-6" на летном поле.
  • Зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле.
  • Два топливозаправщика;
  • Наземную станцию управления БпЛА "Форпост".

В СБУ отметили, что систематические спецоперации в Крыму направлены на ослабление военной инфраструктуры России, которую она использует для атак на Украину.

"Враг не сможет чувствовать себя в безопасности - особенно на территории украинского Крыма", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по вражеским целям в Крыму

Напомним, недавно украинские подразделения уничтожили "глаза" российской противовоздушной обороны в Крыму.

Также дроны ССО ударили по драгоценные системы ПВО, в частности российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь-С1".

Ранее беспилотники СБУ на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму уничтожили самолет МиГ-31, а также комплексы С-400 и "Панцирь".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Крым Война в Украине
Новости
Куда Венгрия увезла угнанные инкассаторские авто Ощадбанка: источник РБК-Украина назвал место
Куда Венгрия увезла угнанные инкассаторские авто Ощадбанка: источник РБК-Украина назвал место
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине