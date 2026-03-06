Дроны СБУ ударили по авиаремонтному заводу и "Панцирям" в Крыму
В ночь на 6 марта дроны СБУ нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Поражены авиаремонтный завод и позиции ПВО вблизи Джанкоя.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.
По словам источников, этой ночью Центр спецопераций "Альфа" СБУ открыл сезон весенних ударов по российским военным объектам в Крыму.
Беспилотники поразили производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также позиции военной техники и личного состава в Пушкино, вблизи аэродрома "Джанкой".
По предварительной информации, поражены:
- Два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2".
- БпЛА "Мохаджер-6" на летном поле.
- Зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле.
- Два топливозаправщика;
- Наземную станцию управления БпЛА "Форпост".
В СБУ отметили, что систематические спецоперации в Крыму направлены на ослабление военной инфраструктуры России, которую она использует для атак на Украину.
"Враг не сможет чувствовать себя в безопасности - особенно на территории украинского Крыма", - сообщил информированный источник в СБУ.
Удары по вражеским целям в Крыму
Напомним, недавно украинские подразделения уничтожили "глаза" российской противовоздушной обороны в Крыму.
Также дроны ССО ударили по драгоценные системы ПВО, в частности российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь-С1".
Ранее беспилотники СБУ на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму уничтожили самолет МиГ-31, а также комплексы С-400 и "Панцирь".