Стармер призвал укрепить позиции Украины для вероятных переговоров с Россией

Украину необходимо поставить в как можно более сильную позицию на переговорах, чтобы она могла достичь справедливого и длительного мира на своих условиях.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его речь на Даунинг Стрит от 2 декабря.

Во время речи глава правительства отметил, что будущее свободы в Европе решается сегодня.

"Мы сталкиваемся с близкой и настоящей опасностью, когда Россия, как непостоянный, все более отчаянный агрессор, сосредотачивает на нашем континенте все свои ресурсы - вместе с северокорейскими войсками и иранскими ракетами - с целью убивать и завоевывать", - сказал Стармер.

Премьер отметил правильный курс на поддержку Украины и подчеркнул, что "это глубоко в наших собственных интересах". Он призвал задуматься, что будет означать для Британии и Европы, если Россия победит.

"Это означает, что другие автократы будут считать, что они могут последовать примеру Путина. И это означает, что наша собственная безопасность, стабильность и процветание - под угрозой. Чем дальше продвигаются российские войска, тем ближе становится угроза. Чем больше земли они контролируют, тем больше они контролируют цены на зерно и источники энергии, и тем увереннее становится Путин", - сказал глава британского правительства.

С учетом этой угрозы, он убежден, что Украине необходимо помогать держать оборону столько, сколько потребуется.

"Необходимо поставить Украину в как можно более сильную позицию на переговорах, чтобы она могла достичь справедливого и прочного мира на своих условиях, которые гарантируют ее безопасность, независимость - и право выбирать свое будущее", - отметил Стармер.