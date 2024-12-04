Стармер призвал укрепить позиции Украины для вероятных переговоров с Россией
Украину необходимо поставить в как можно более сильную позицию на переговорах, чтобы она могла достичь справедливого и длительного мира на своих условиях.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его речь на Даунинг Стрит от 2 декабря.
Во время речи глава правительства отметил, что будущее свободы в Европе решается сегодня.
"Мы сталкиваемся с близкой и настоящей опасностью, когда Россия, как непостоянный, все более отчаянный агрессор, сосредотачивает на нашем континенте все свои ресурсы - вместе с северокорейскими войсками и иранскими ракетами - с целью убивать и завоевывать", - сказал Стармер.
Премьер отметил правильный курс на поддержку Украины и подчеркнул, что "это глубоко в наших собственных интересах". Он призвал задуматься, что будет означать для Британии и Европы, если Россия победит.
"Это означает, что другие автократы будут считать, что они могут последовать примеру Путина. И это означает, что наша собственная безопасность, стабильность и процветание - под угрозой. Чем дальше продвигаются российские войска, тем ближе становится угроза. Чем больше земли они контролируют, тем больше они контролируют цены на зерно и источники энергии, и тем увереннее становится Путин", - сказал глава британского правительства.
С учетом этой угрозы, он убежден, что Украине необходимо помогать держать оборону столько, сколько потребуется.
"Необходимо поставить Украину в как можно более сильную позицию на переговорах, чтобы она могла достичь справедливого и прочного мира на своих условиях, которые гарантируют ее безопасность, независимость - и право выбирать свое будущее", - отметил Стармер.
Партнерство Украины с Великобританией
В конце ноября премьер-министр Кир Стармер заявил, что не планирует вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Также глава британского правительства призвал Путина вывести войска из Украины и прекратить войну.
Кроме того, недавно Лондон передал Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, которыми ранее разрешил бить по военным объектам на территории РФ.
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