Премьер Британии обратился к Путину: прекращай войну, уходи из Украины

Британский премьер заявил, что "безответственная риторика" Путина относительно ядерного оружия "не остановит нашу поддержку Украины".

Мы сейчас на 1000 дне конфликта, это 1000 дней российской агрессии, 1000 дней жертв в Украине. Мы были с Украиной с самого начала. Я удвоил свой четкий сигнал о том, что мы должны обеспечить Украину всем необходимым для победы в этой войне против Путина", - отметил Стармер.

В прямом обращении к российскому диктатору Стармер сказал: "В 1000-й день незаконной войны России в Украине я снова говорю: Прекращай войну, убирайся из Украины".