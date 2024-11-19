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Премьер Британии обратился к Путину: прекращай войну, уходи из Украины

Вторник 19 ноября 2024 21:04
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Премьер Британии обратился к Путину: прекращай войну, уходи из Украины Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и вывести свои войска из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Британский премьер заявил, что "безответственная риторика" Путина относительно ядерного оружия "не остановит нашу поддержку Украины".

Мы сейчас на 1000 дне конфликта, это 1000 дней российской агрессии, 1000 дней жертв в Украине. Мы были с Украиной с самого начала. Я удвоил свой четкий сигнал о том, что мы должны обеспечить Украину всем необходимым для победы в этой войне против Путина", - отметил Стармер.

В прямом обращении к российскому диктатору Стармер сказал: "В 1000-й день незаконной войны России в Украине я снова говорю: Прекращай войну, убирайся из Украины".

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время, он призвал союзников удвоить усилия по укреплению поддержки Украины.

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