Британия предоставила Украине еще "десятки" ракет Storm Shadows, - Bloomberg

Правительство Великобритании недавно передало Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Передача состоялась до решения Лондона отменить ограничения для ВСУ на использование данного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным западного информационного агентства, Storm Shadow были отправлены Киеву до недавнего решения Соединенных Штатов Америки и Британии разрешить Украине запускать дальнобойные ракеты по целям в России.

Как рассказали Bloomberg лица, ознакомленные с этим вопросом, речь идет о передаче украинской стороне "десятков крылатых ракет Storm Shadow".

Между тем собеседники американского информагентства отказались сообщить, когда именно прибыли ракеты, или назвать точное количество, сославшись на вопросы безопасности.

Передача новой партии Storm Shadow для Украины со стороны Лондона состоялась впервые при премьерстве в Британии Кира Стармера, который обещал продолжать поддерживать Украину в отпоре военной агрессии России.

"Поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности", - рассказали Bloomberg лица на условиях анонимности.

Использование Украиной Storm Shadow по территории РФ

Напомним, на прошлой неделе в западной прессе сообщили, что Силы обороны Украины впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по целям на территории России.

23 ноября Global Defense написало, что в результате украинских ударов ракетами Storm Shadow по Марьино в Курской области, а именно по российскому подземному военному командному пункту, погибли 500 солдат КНДР и российские офицеры.

Следует добавить, что это произошло через день после запуска ВСУ тактических ракетных систем американского производства (ATACMS) по военному объекту в Брянской области.

Напомним также, ранее ВСУ использовали Storm Shadow против российских целей в Черном море.

Снятие "табу" на удары западными ракетами

Официальные лица правительств США и Британии заявили, что решение Лондона и Вашингтона разрешить нанесение ударов по целям в стране-агрессоре РФ, о которых давно просил Киев, стали ответом на развертывание Кремлем северокорейских войск для войны против Украины.

По данным СМИ, этот шаг также рассматривается как способ действующего президента США Джо Байдена и его союзников укрепить позиции Украины в любых переговорах с Москвой. Возможность их рассматривается на фоне обещаний избранного президента в Штатах Дональда Трампа быстро закончить войну между РФ и Украиной.

Справка: Storm Shadows является ракетами с воздушным пуском с точной наводкой с дальностью более 250 километров. При полете они могут двигаться близко к земле на больших скоростях, используя сочетание так называемой инерциальной навигации с системой глобального позиционирования и навигации по рельефу местности.

Правительство Великобритании не раскрывало, сколько ракет Storm Shadow оно предоставило Украине во время широкомасштабной войны. В последний раз Министерство обороны Британии подтверждало поставки этих ракет в Украину в апреле, когда главой правительства был Риши Сунак.