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Премьер Британии рассказал, планирует ли разговаривать с Путиным

Великобритания, Воскресенье 17 ноября 2024 21:51
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Премьер Британии рассказал, планирует ли разговаривать с Путиным Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Британии Кир Стармер не намерен говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время, он призвал удвоить усилия по укреплению поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Это дело канцлера Шольца, с кем он разговаривает. Я не планирую разговаривать с Путиным", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что мир приближается к тысячному дню войны в Украине и отметил, что размещение северокорейских войск в Украине "показывает отчаяние России" и отметил, что это "серьезные последствия для европейской безопасности".

По этой причине он призвал мировых лидеров "удвоить усилия по укреплению нашей поддержки Украины", которую он назвал "высшим пунктом моей повестки дня" на саммите G20.

Заметим, что Стармер направляется в Рио-де-Жанейро, Бразилия, на саммит G20.

Разговор Шольца и Путина

Напомним, что 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры через два года.

Мы сообщали, что вчера бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что перед тем, как позвонить по телефону Путину, Шольц обсудил это с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Однако Зеленский тогда отрицательно высказался об этой идее.

Детальнее об этом разговоре и о том, каких результатов "добился" Шольц звонком Путину, можно узнать в материале РБК-Украина.

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