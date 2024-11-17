Премьер Британии рассказал, планирует ли разговаривать с Путиным

Премьер-министр Британии Кир Стармер не намерен говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время, он призвал удвоить усилия по укреплению поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Это дело канцлера Шольца, с кем он разговаривает. Я не планирую разговаривать с Путиным", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что мир приближается к тысячному дню войны в Украине и отметил, что размещение северокорейских войск в Украине "показывает отчаяние России" и отметил, что это "серьезные последствия для европейской безопасности".

По этой причине он призвал мировых лидеров "удвоить усилия по укреплению нашей поддержки Украины", которую он назвал "высшим пунктом моей повестки дня" на саммите G20.