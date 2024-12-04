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Стармер закликав зміцнити позиції України для ймовірних переговорів з Росією

Лондон, Середа 04 грудня 2024 02:04
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Стармер закликав зміцнити позиції України для ймовірних переговорів з Росією Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Україну слід поставити в якомога сильнішу позицію на переговорах, щоб вона могла досягти справедливого і тривалого миру на своїх умовах.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його промову на Даунінг Стріт від 2 грудня.

Під час промови глава уряду зазначив, що майбутнє свободи в Європі вирішується сьогодні.

"Ми стикаємося з близькою і справжньою небезпекою, коли Росія, як непостійний, дедалі відчайдушніший агресор, зосереджує на нашому континенті всі свої ресурси - разом з північнокорейськими військами та іранськими ракетами - з метою вбивати і завойовувати", - сказав Стармер.

Прем'єр зазначив правильний курс на підтримку України та підкреслив, що "це глибоко в наших власних інтересах". Він закликав замислитися, що буде означати для Британії та Європи, якщо Росія переможе.

"Це означає, що інші автократи вважатимуть, що вони можуть наслідувати приклад Путіна. І це означає, що наша власна безпека, стабільність і процвітання - під загрозою. Чим далі просуваються російські війська, тим ближчою стає загроза. Чим більше землі вони контролюють, тим більше вони контролюють ціни на зерно та джерела енергії, і тим впевненішим стає Путін", - сказав очільник британського уряду.

З урахуванням цієї загрози, він переконаний, що Україні слід допомагати тримати оборону стільки, скільки буде потрібно.

"Слід поставити Україну в якомога сильнішу позицію на переговорах, щоб вона могла досягти справедливого і тривалого миру на своїх умовах, які гарантують її безпеку, незалежність - і право обирати своє майбутнє", - зазначив Стармер.

Партнерство України з Великою Британією

Нагадаємо, наприкінці листопада прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що не планує вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також очільник британського уряду закликав Путіна вивести війська з України та припинити війну.

Крім того, Лондон передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, якими раніше дозволив бити по військових об'єктах на території РФ.

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