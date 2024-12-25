Стармер призвал Запад удвоить решимость, чтобы обеспечить для Украины сильную позицию

Странам Запада необходимо удвоить свою решимость в контексте помощи Украине. Для нее нужно обеспечить максимально сильную позицию.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Вступая в Новый год, мы должны удвоить нашу решимость поставить Украину в максимально сильное положение, чтобы положить конец незаконной агрессии России против украинского народа", - отметил премьер.

Стармер подчеркнул, что он "отдает должное" стойкости украинского народа и лидерству президента Украины Владимира Зеленского перед лицом ракетных и беспилотных атак кровавой машины российского диктатора Владимира Путина, которые продолжаются даже на Рождество.

Возможность переговоров в 2025 году

Напомним, на фоне скорой инаугурации Дональда Трампа на Западе стали чаще обсуждать возможность переговоров между Украиной и Россией в 2025 году.

Как подчеркивал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, для переговоров страны Запада должны помочь Украине занять сильную позицию. Только в таком случае можно обсуждать вопрос диалога с Россией.

Недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что Украина еще недостаточно сильная для начала переговоров с Россией.

В то же время сам Стармер подчеркивал, что Британия хочет обеспечить для Украины максимально возможную сильную позицию в 2025 году.

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