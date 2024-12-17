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Британия хочет обеспечить Украине как можно более сильную позицию в 2025 году, - Стармер

Вторник 17 декабря 2024 10:15
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Британия хочет обеспечить Украине как можно более сильную позицию в 2025 году, - Стармер Фото: британский премьер Кир Стармер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Великобритания хочет обеспечить для Украины как можно более сильную позицию в 2025 году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил британский премьер Кир Стармер на встрече с норвежским коллегой Йонасом Гар Стьоре.

По его словам, под усилением позиций Украины он подразумевает экономические санкции и инициативу теневого флота, для борьбы с критическими источниками доходов, финансирующими российского диктатора Владимира Путина.

Стармер и Стьоре считают, что непоколебимая поддержка Украины со стороны стран была усилена в рамках Объединенных экспедиционных сил. Это группировка, состоящая из самых сильных и самых ярых сторонников Украины.

Они также обсудили необходимость опережать новые угрозы, в том числе в киберпространстве. Оба премьера согласились, что важно тесно сотрудничать с союзниками по НАТО во всех сферах обороны и безопасности.

Помощь Украине от Британии

Великобритания оказала значительную поддержку в обучении украинских военных, в частности организуя масштабные тренировочные программы. Лондон также поставил Украине противотанковые системы NLAW, дальнобойные ракеты Storm Shadow и зенитно-ракетные комплексы. Кроме оружия, Британия активно поддерживает международные санкции против России и оказывает гуманитарную помощь украинским переселенцам.

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