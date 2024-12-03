ua en ru
Ср, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Рютте: Западу нужно помочь Украине занять сильную позицию перед мирными переговорами

Брюссель, Вторник 03 декабря 2024 23:03
UA EN RU
Рютте: Западу нужно помочь Украине занять сильную позицию перед мирными переговорами Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам Запада необходимо помочь Украине занять сильную позицию. Только тогда можно обсуждать вопрос мирных переговоров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Рютте подчеркнул, что Украина должна сама решить, когда начать мирные переговоры с Россией.

В то же время генсек призвал страны Запада активизировать поставки украинским защитникам оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны, прежде чем пытаться добиться перемирия.

"Давайте не будем обсуждать шаг за шагом, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся эти мирные переговоры", - отметил Рютте.

По его словам, сейчас нужно больше военной помощи для Украины и меньше дискуссий о том, как будет выглядеть мирный процесс.

Переговоры России и Украины

Напомним, тема мирных переговоров между Украиной и Россией актуализировалась после того, как президентом США избрали Дональда Трампа.

Ранее Трамп обещал, что если станет президентом, война между Украиной и Россией закончится за сутки. Для этого он собирался позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

Также Трамп недавно номинировал Кита Келлога на должность спецпредставителя по Украине. По данным CNN, Келлог создал мирный план, который предусматривает замораживание войны и принуждение Москвы и Киева к диалогу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Марк Рютте Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
NEWS
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели