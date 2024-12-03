Рютте: Западу нужно помочь Украине занять сильную позицию перед мирными переговорами

Странам Запада необходимо помочь Украине занять сильную позицию. Только тогда можно обсуждать вопрос мирных переговоров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Рютте подчеркнул, что Украина должна сама решить, когда начать мирные переговоры с Россией.

В то же время генсек призвал страны Запада активизировать поставки украинским защитникам оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны, прежде чем пытаться добиться перемирия.

"Давайте не будем обсуждать шаг за шагом, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся эти мирные переговоры", - отметил Рютте.

По его словам, сейчас нужно больше военной помощи для Украины и меньше дискуссий о том, как будет выглядеть мирный процесс.