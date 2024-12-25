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Стармер закликав Захід подвоїти рішучість, щоб забезпечити для України сильну позицію

Лондон, Середа 25 грудня 2024 16:50
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Стармер закликав Захід подвоїти рішучість, щоб забезпечити для України сильну позицію Фото: Кір Стармер, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам Заходу необхідно подвоїти свою рішучість у контексті допомоги Україні. Для неї потрібно забезпечити максимально сильну позицію.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Стармер наголосив, що він "віддає належне" стійкості українського народу та лідерству президента України Володимира Зеленського перед обличчям ракетних і безпілотних атак кривавої машини російського диктатора Володимира Путіна, які тривають навіть на Різдво.

"Вступаючи в Новий рік, ми маємо подвоїти нашу рішучість поставити Україну в максимально сильне становище, щоб покласти край незаконній агресії Росії проти українського народу", - зазначив прем'єр.

Можливість переговорів у 2025 році

Нагадаємо, на тлі швидкої інавгурації Дональда Трампа на Заході почали частіше обговорювати можливість переговорів між Україною і Росією у 2025 році.

Як підкреслював генеральний секретар НАТО Марк Рютте, для переговорів країни Заходу мають допомогти Україні зайняти сильну позицію. Тільки в такому разі можна обговорювати питання діалогу з Росією.

Нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визнав, що Україна ще недостатньо сильна для початку переговорів із Росією.

Водночас сам Стармер наголошував, що Британія хоче забезпечити для України максимально можливу сильну позицію у 2025 році.

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