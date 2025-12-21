ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Стармер и Трамп обсудили мирные инициативы для Украины, - Reuters

США, Воскресенье 21 декабря 2025 22:50
UA EN RU
Стармер и Трамп обсудили мирные инициативы для Украины, - Reuters Фото: Кир Стармер и Дональд Трамп обсудили мирные инициативы для Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В воскресенье, 21 декабря 2025 года, премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Они обсудили пути достижения мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным офиса Стармера, лидеры начали встречу с обсуждения войны в Украине и роли так называемой "Коалиции решительных" - группы стран, которые поддерживают Украину и любые мирные соглашения.

Стармер подчеркнул важность справедливого и длительного прекращения военных действий, подчеркивая координацию международных усилий.

Переговоры во Флориде состоялись после ряда дипломатических контактов США с Россией, Украиной и европейскими странами в Майами и накануне, которые имели целью поддержать мирный процесс и найти компромиссные решения.

Кроме украинского вопроса, лидеры обсудили назначение Кристиана Тернера послом в США после отставки Питера Мандельсона из-за скандала с электронной перепиской с Джеффри Эпштейном.

Мирный план для Украины

Эта встреча состоялась на фоне длительного конфликта в Украине, начавшегося в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России.

Предыдущие переговоры США с украинскими и европейскими чиновниками дали определенную надежду на мирное урегулирование, а активизация дипломатических контактов с российской стороной стала очередным шагом в этом процессе.

Координация в рамках "Коалиции решительных" демонстрирует стремление привлечь международную поддержку к стабилизации региона.

Напомним, что США, Украина и европейские страны уже более месяца работают над новым американским мирным планом, направленным на завершение войны в Украине.

Последний раунд переговоров начался 19 декабря в Майами. Стороны обсуждали 20-пунктовый план, гарантии безопасности и соглашение по восстановлению Украины.

По итогам встречи секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что участники договорились о дальнейших шагах и продолжении сотрудничества в ближайшее время. Он также анонсировал третий раунд переговоров, отметив, что Украина ожидает "дальнейшего прогресса и результата".

Такжев эти выходныев Майами прибыл посланник Путина Кирилл Дмитриев, который ведет переговоры с командой Трампа от имени РФ. По его словам, дискуссии были конструктивными и продолжались в субботу и воскресенье.

Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, США предложили провести трехстороннюю встречу советников по нацбезопасности Украины, США и России, и глава государства поддерживает эту инициативу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Кир Стармер
Новости
Большинство областей снова без света: "Укрэнерго" определилось с графиками на 22 декабря
Большинство областей снова без света: "Укрэнерго" определилось с графиками на 22 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ