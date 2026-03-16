Стармер анонсировал встречу с Зеленским и предупредил об опасной выгоде для Путина

Премьер Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведут встречу.
Как передает РБК-Украина, об этом глава британского правительства заявил на брифинге.
Он отметил, что поддерживает контакт с лидерами стран Персидского залива, Европы и других регионов. В частности, сегодня, 16 марта, утром он встретился с премьером Канады Марком Карни.
"В ближайшее время у меня запланирована встреча с президентом Зеленским, поскольку крайне важно, чтобы мы по-прежнему уделяли приоритетное внимание поддержке Украины. Мы не можем допустить, чтобы война в Персидском заливе обернулась неожиданной выгодой для Путина", - обратил внимание Стармер.
Напомним, после начала войны США и Израиля против Ирана цены на нефть резко подскочили. Это было связано с тем, что иранские войска начали наносить удары по крупнейшим нефтебазам и нефтяным месторождениям стран Персидского залива.
Также Иран заблокировал Ормузский пролив, который является через который проходит один из ключевых в мире маршрутов для экспорта нефти.
Как писало Financial Times, из-за стремительного роста цен на энергоносители российский бюджет ежедневно получает до 150 миллионов долларов дополнительного дохода.
Только за первые 12 дней войны между США, Израилем и Ираном казна РФ пополнилась на сумму от 1,3 до 1,9 миллиарда долларов, а цена на нефть Urals взлетела с 52 до 70-80 долларов за баррель.
Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон фактически ослабил санкционное давление на российский экспорт, пытаясь сдержать цены на бензин в США. Это позволило Москве убрать прежние скидки для Индии и Китая.