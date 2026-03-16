Стармер анонсировал встречу с Зеленским и предупредил об опасной выгоде для Путина

Рост цен на нефть из-за войны

Напомним, после начала войны США и Израиля против Ирана цены на нефть резко подскочили. Это было связано с тем, что иранские войска начали наносить удары по крупнейшим нефтебазам и нефтяным месторождениям стран Персидского залива.

Также Иран заблокировал Ормузский пролив, который является через который проходит один из ключевых в мире маршрутов для экспорта нефти.

Как писало Financial Times, из-за стремительного роста цен на энергоносители российский бюджет ежедневно получает до 150 миллионов долларов дополнительного дохода.

Только за первые 12 дней войны между США, Израилем и Ираном казна РФ пополнилась на сумму от 1,3 до 1,9 миллиарда долларов, а цена на нефть Urals взлетела с 52 до 70-80 долларов за баррель.

Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон фактически ослабил санкционное давление на российский экспорт, пытаясь сдержать цены на бензин в США. Это позволило Москве убрать прежние скидки для Индии и Китая.