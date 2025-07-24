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Starlink "лег" на фронте? Что происходит с интернетом Маска

Четверг 24 июля 2025 22:59
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Starlink "лег" на фронте? Что происходит с интернетом Маска Иллюстративное фото: Starlink прекратил работу 24 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вечером четверга, 24 июля, в сети начали сообщать о проблемах с терминалами Starlink. В частности, перебои наблюдаются и на фронте в Украине.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о проблемах со Starlink.

Проблемы на фронте

Первым о проблемах со Starlink в Украине командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. По его словам, терминалы Starlink не работают вдоль всей линии фронта.

"Starlink лег по всему фронту", - пишет командующий.

Также об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"По Starlink - проблема с работой не только в Украине, но в некоторых других странах мира", - написал он.

При этом он заявил, что Starlink не работает и у российской армии.

Downdetector

О проблемах со Starlink свидетельствует и данные Downdetector.

Starlink &quot;лег&quot; на фронте? Что происходит с интернетом Маска

Что говорят у Илона Маска

На сайте компании заявили, что работают над выяснением причины сбоя а также над восстановлением работы сервиса.

Что известно о Starlink

Starlink - это глобальный спутниковый интернет-сервис, разработанный компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Проект направлен на обеспечение скоростного доступа к интернету в любой точке планеты, особенно там, где традиционные провайдеры не имеют покрытия или инфраструктуры.

Для этого на орбиту выводится сеть из тысяч малых спутников, работающих на низкой околоземной орбите (LEO), что позволяет значительно снизить задержку сигнала и обеспечить стабильную связь.

По состоянию на 2025 год Starlink активно используется во многих странах, включая Украину, где система играет важную роль в обеспечении связи в условиях войны и разрушенной инфраструктуры. Для пользования Starlink нужна специальная терминальная станция (тарелка), которая самостоятельно подключается к спутникам.

При подготовке текста использовались источники: руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, Downdetector.

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